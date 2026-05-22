Сегодня день рождения Новака Джоковича
Он 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» – это рекорд среди мужчин и женщин. Серб выиграл рекордное количество Australian Open – 10. Джокович трижды побеждал на «Ролан Гаррос», семь раз – на «Уимблдоне», четыре раза – на US Open. В мужском туре только он брал все четыре «Шлема» минимум по три раза.
После победы на «Ролан Гаррос»-2016 Джокович стал действующим чемпионом всех четырех турниров «Большого шлема». До него в мужском теннисе такого результата добивались только Дон Бадж (1938 год) и Род Лэйвер (1962 и 1969 годы).
Джокович – олимпийский чемпион Парижа-2024, также у него есть бронза Пекина-2008. Он обладатель Кубка Дэвиса-2010 и победитель ATP Cup-2020 в составе сборной.
У Джоковича 101 титул, из них 40 на «Мастерсах» (рекорд) и семь на итоговом турнире ATP (рекорд). Больше турниров выиграли только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109). Джокович – единственный теннисист, как минимум дважды выигравший все турниры ATP 1000.
Серб провел рекордные 428 недель на первой строчке рейтинга. За Джоковичем также закреплен рекорд самого возрастного №1: в 36 лет и 321 день он превзошел результат Федерера. Кроме того, Джокович рекордные восемь раз завершал год первой ракеткой мира.
В первом круге «Ролан Гаррос»-2026 Джокович поборется с Джованни Мпетши Перрикаром.
Срећан рођендан! Живели!