Сегодня день рождения Новака Джоковича

Сегодня исполнилось 39 лет Новаку Джоковичу.

Он 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» – это рекорд среди мужчин и женщин. Серб выиграл рекордное количество Australian Open – 10. Джокович трижды побеждал на «Ролан Гаррос», семь раз – на «Уимблдоне», четыре раза – на US Open. В мужском туре только он брал все четыре «Шлема» минимум по три раза.

После победы на «Ролан Гаррос»-2016 Джокович стал действующим чемпионом всех четырех турниров «Большого шлема». До него в мужском теннисе такого результата добивались только Дон Бадж (1938 год) и Род Лэйвер (1962 и 1969 годы).

Джокович – олимпийский чемпион Парижа-2024, также у него есть бронза Пекина-2008. Он обладатель Кубка Дэвиса-2010 и победитель ATP Cup-2020 в составе сборной.

У Джоковича 101 титул, из них 40 на «Мастерсах» (рекорд) и семь на итоговом турнире ATP (рекорд). Больше турниров выиграли только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109). Джокович – единственный теннисист, как минимум дважды выигравший все турниры ATP 1000.

Серб провел рекордные 428 недель на первой строчке рейтинга. За Джоковичем также закреплен рекорд самого возрастного №1: в 36 лет и 321 день он превзошел результат Федерера. Кроме того, Джокович рекордные восемь раз завершал год первой ракеткой мира.

В первом круге «Ролан Гаррос»-2026 Джокович поборется с Джованни Мпетши Перрикаром.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
С Днем Рождения, ВЕЛИЧАЙШИЙ теннисист в истории, No1e!
Надеюсь, ты еще кайфуешь от тенниса и еще пару-тройку лет порадуешь нас своим великолепным теннисом и, хочется верить, новыми титулами!
С днюхой Новаче! Здоровья! И надери ещё всем зад напоследок)
С днем рождения, мой герой!!!
Я с тобой с 2009го, и навсегда! ❤
ОтветНочная Фурия
А я с 2007
А я с 2007
Ждём рекордного 25 шлема и с днём рождения, Новак)))
В 39, если еще и 25ый возьмет, - будет вечный рекорд. Удачи
С днем рождения, Сокол!!!
p.s.: 39 уже(( А я помню РГ-16, когда думал что ему уже 29 и скоро о великих победах можно и не думать
Всего самого духоподъемного тебе, Новаче!!
Очевидно, что ты невероятный, и быть твоим болельщиком - огромное счастье!
Срећан рођендан! Живели!
Если бы Джокович, читал комментарии на Спортс, то я бы отправил ему 😘
С днём рожденья, Новак! Ровно 20 лет назад на РГ-2006 стал твоим поклонником и ни разу не пожалел об этом!
Самый возрастной чемпион ТБШ Кен Розуолл, он выиграл в 37 лет и 2 месяца. Т.е. даже в 38 лет уже никто не брал шлемы, не говоря о 39 годах. Если Новак сможет, это точно будет вечным рекордом по возрасту
