Евгений Кафельников: «Ролан Гаррос» покажет реальную форму Медведева»

Евгений Кафельников поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».

«Открытый чемпионат Франции покажет, в какой Медведев форме. По прошедшим на грунте турнирам судить не могу. И матч с Синнером не показатель. Не очень понятно, в каком состоянии были Синнер и Медведев», – цитирует Кафельникова ТАСС.

В Париже российский №1 стартует матчем с Адамом Уолтоном.

Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос». Кто остановит Синнера? Медведеву повезло?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
Нифига он не покажет. Медведев вылетал в 1 круге РГ, когда был в хорошей форме и в целом по сезону далее показывал отличные результаты. Только в 2021 он и на РГ норм выступил.

Проход в 3-4 круг буду считать супер результатом.
РГ как раз ничего не покажет))
В 2023 Медведев взял Рим, и в целом, неплохо играл на грунтовых Мастерсах, а на РГ привычно вылетел в 1 круге))
Эксперт уровня :
Посмотреть матч и оценить? Нет!
Сказать мы скоро все увидим. Да!
Почему именно на РГ форма "настоящая"?

Даже в лучшие времена РГ не был, мягко говоря, удачным турниром для Медведева.
Форма - это трусы и майка..
Что Кафельникову непонятно? Медведев в Риме играл близко к своему грунтовому максимуму, Синнер где-то процентов на 80 от максимума.
Да он наверняка матч в Риме и не смотрел даже, уже несколько раз были комменты от него, когда было понятно, что он даже крупные турниры не удосуживается посмотреть. Его вообще сложно воспринимать всерьез, по-моему, он просто постоянно бухтит, как старый дед.
Что вам непонятно? Медведев в Риме просто не дал Синнеру показать свой максимум
Да чего противный комментатор...
Медведев ,Зверев,Рублев,Циципас...все эти игроки появились в туре ближе к концу эпохи БИГ-3. У каждого из них был свой стиль игры который позволял им бить остальных,но не особо помогал против БИГ-3 . Парни решили что надо просто дождаться заката и ухода БИГов и они автоматически станут хозяинами тура. Поэтому они в игре не прогресировали,ничего не меняли,не развивались. Никто из них даже тренеров не менял. Их все устраивало.Просто катали свою вату и ждали...
Но в 22-23 появились Синкарас и оказалось что их надежды были напрасными. Эти двое на голову их сильнее и рвут на клочки.
Поэтому все четверо оказались в затяжном игровом и психологическом кризисе разной степени тяжести. Это плата за застой в игре,лень и отсутствие прогресса в течении 7-8 лет пока были относительно молодыми.
И сейчас когда всем им под 30-судорожно пытаются что менять в игре,меняют тренеров, что бы наверстать упущенное время.
Но поезд уже ушёл.Волна молодёжи сметет их окончательно.
Нет. Они такие есть! И такими были бы в любом случае! У каждого своя дорога и свой потолок.
С Медведевым не согласен.
Он до 23 лет ничего особого не показывал, в отличии от Зверева и Циципаса, которые уже в 20-21 год входили в топ-3, топ-5 тура, брали Мастерсы, Итоговые...
В топ-10 он зашел только в 23 года и 7 месяцев(позже Вавринки!!), прилично перестроив для этого свою игру.
Даниил довольно ограниченный игрок, и то, что он добился больше всего в своем поколении, будучи наименее талантливым из ведущих 5-6 игроков 1990-х годов рождения, не случайность. Тут как раз заслуга его воли, характера и трудолюбия.
Проблема только в том, что сильно изменить характер своей схемы игры он просто не может - баланс разваливается и слабые стороны начинают перевешивать сильные. Увы, увы((
Травмы и пропажа подачи тоже сыграли негативную роль.
Поэтому, насчет Медведева я с вами не согласен.
Единственное, Сервару надо было менять на год-полтора раньше.
Но, кто же знал? В 2024-м, при относительно неудачной игре, как раз, на Шлемах результаты были неплохие: финал АО, 4 круг РГ, полуфинал Уима, четвертьфинал ЮСО. 18 побед - 4 поражения. Второй результат в российской истории по победам на Шлемах за год.
И 3 поражения из 4 были от Синнера и Алькараса.
Вот как его было менять?
Жиль заслужил попробовать и в 2025-м году.
Провалился - Медведев его поменял.
Мозгоправ нужен в команде
