Де Минаур повесил баранку Дардери и 33-й раз вышел в полуфинал ATP

Алекс де Минаур вышел в полуфинал пятисотника в Гамбурге.

Он обыграл 16-ю ракетку мира Лучано Дардери – 6:0, 6:3.

Для Дардери это первая баранка с US Open-2025, когда он с таким счетом проиграл третий сет Карлосу Алькарасу .

Всего итальянец 12-й раз получил баранку на профессиональном уровне.

Де Минаур 33-й раз в карьере вышел в полуфинал ATP . Дальше он встретится с Томми Полом , у которого ведет в личке 5:1.