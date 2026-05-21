Де Минаур повесил баранку Дардери и 33-й раз вышел в полуфинал ATP
Алекс де Минаур вышел в полуфинал пятисотника в Гамбурге.
Он обыграл 16-ю ракетку мира Лучано Дардери – 6:0, 6:3.
Для Дардери это первая баранка с US Open-2025, когда он с таким счетом проиграл третий сет Карлосу Алькарасу.
Всего итальянец 12-й раз получил баранку на профессиональном уровне.
Де Минаур 33-й раз в карьере вышел в полуфинал ATP. Дальше он встретится с Томми Полом, у которого ведет в личке 5:1.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
