«Ничего мужского там нет». Бублик – о Риндеркнеше во время матча в Женеве

Александр Бублик жестко высказался о характере Артура Риндеркнеша во время четвертьфинала турнира ATP 250 в Женеве (5:7, 3:2, идет второй сет).

При счете 2:2 40:0 на подаче француза казахстанец обратился к своему боксу: «Шанс на то, что это француз. А если это француз – значит, там девочка внутри, которая в любой момент может сдаться. Там же мужского ничего нет, посмотри на него».

В октябре прошлого года на «Мастерсе» в Париже Бублик назвал крысой Корентена Муте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Артур Риндеркнеш

и после матча пойдет с улыбкой пожимать ему руку как ни в чем не бывало) в лицо он такое в жизни не скажет ни своему якобы другу Монфису, ни двухметровому Перрикару, так что я бы тут поспорил в ком нет мужского. а вообще по-хорошему надо это всё перевести и расфорсить в западном интернете, чтоб ему жаришку на Ролан Гарросе и на всех французских турнирах устроили, может хоть начнет думать что говорит)
Я в принципе в шоке как АТП раз за разом сглатывает все высказывания Бублика.
просто нужна огласка и тогда возможно какие-то санкции последуют. когда он Тима инвалидом назвал, это вышло за пределы русскоязычного комьюнити и оказалось что Бублик-то с дыркой и ему пришлось кучу раз извиняться в духе "простите дурака на эмоциях сказал и вообще это никак к Тиму не относилось", после этого даже на какое-то время вроде притих. но теперь он видно слишком поверил в себя и оскорбления соперников уже в каждом матче посыпались, и как ни странно всё это проходит безнаказанно. сегодня видимо решил что оскорблять одного соперника мало, пора оскорбить сразу всех теннисистов одной нации (а может и всю нацию сразу). Музетти в Китае за гораздо более безобидное высказывание отменили, посмотрим, дойдет ли до французов это
За такое дисквалифицировать нужно
Почему эти бублик и медди переходят на русский, когда надо на кого-то накинуть?
На английском ссыкотно?)
Потому что на английском #####, а на русском ####### 😉
Вне корта это простой парень. Хороший. А здесь часто так.
Не знаю как это фанаты Сашки Гатчинского при всем уважении к ним переводят его "пьяные высказывания и выходки" на корте в разряд безобидных шутеек, мемов, прочего или же как в неотъемлемую и одновременно позитивную часть имиджа, оправдывая сверхэмоциональностью и вовлеченностью в игру. Но он реально выходит из берегов. У Артура "Камбэрбэтча" в таких ситуациях мужского больше чем у Сашки.
Господи, кажется он довел даже меня. Отвратительный тип
А кто может мне объяснить, почему у теннисистов так свистит на чердаках? Куда ни глянь, то волосы на себе рвут, то тренера матом кроют, то с судьями общаются как зеки. Ещё и трешток с соперником аля ММА теперь.
Что не так с Теннисом?
Это индивидуальный и крайне стрессовый вид спорта. Каждый справляется (или нет) по-своему.
Артур хороший парень и меньше всего похож на теннисного француза. Но это же он отдал тот Мастерс в Шанхае брату.
Хотя если Вашеро брать за ориентир, Саша проиграл там ему в первом круге. Так что тут спорно.
Зря он это. Очень некрасиво.
