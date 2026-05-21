«Ничего мужского там нет». Бублик – о Риндеркнеше во время матча в Женеве

Александр Бублик жестко высказался о характере Артура Риндеркнеша во время четвертьфинала турнира ATP 250 в Женеве (5:7, 3:2, идет второй сет).

При счете 2:2 40:0 на подаче француза казахстанец обратился к своему боксу: «Шанс на то, что это француз. А если это француз – значит, там девочка внутри, которая в любой момент может сдаться. Там же мужского ничего нет, посмотри на него».

В октябре прошлого года на «Мастерсе» в Париже Бублик назвал крысой Корентена Муте .