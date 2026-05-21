«Ничего мужского там нет». Бублик – о Риндеркнеше во время матча в Женеве
Александр Бублик жестко высказался о характере Артура Риндеркнеша во время четвертьфинала турнира ATP 250 в Женеве (5:7, 3:2, идет второй сет).
При счете 2:2 40:0 на подаче француза казахстанец обратился к своему боксу: «Шанс на то, что это француз. А если это француз – значит, там девочка внутри, которая в любой момент может сдаться. Там же мужского ничего нет, посмотри на него».
В октябре прошлого года на «Мастерсе» в Париже Бублик назвал крысой Корентена Муте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
На английском ссыкотно?)
Не знаю как это фанаты Сашки Гатчинского при всем уважении к ним переводят его "пьяные высказывания и выходки" на корте в разряд безобидных шутеек, мемов, прочего или же как в неотъемлемую и одновременно позитивную часть имиджа, оправдывая сверхэмоциональностью и вовлеченностью в игру. Но он реально выходит из берегов. У Артура "Камбэрбэтча" в таких ситуациях мужского больше чем у Сашки.
Что не так с Теннисом?
Хотя если Вашеро брать за ориентир, Саша проиграл там ему в первом круге. Так что тут спорно.