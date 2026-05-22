Джим Курье: «Очень умно со стороны Алькараса – осторожно подходить к травме запястья»

Джим Курье высказался о травме Карлоса Алькараса .

Испанец повредил запястье на апрельском турнире в Барселоне и теперь пропустит «Ролан Гаррос » и «Уимблдон ».

«Хуан Мартин дель Потро – идеальный пример чемпиона, который навсегда останется чемпионом. Но, глядя на его карьеру, мы всегда будем задаваться вопросом, чего он мог бы добиться, если бы не подвело здоровье.

И мне не хотелось бы через 20 лет сидеть и размышлять, чего мог бы добиться Карлос Алькарас, если бы просто уделил чуть больше времени восстановлению запястья. Очень умно с его стороны – осторожно подходить к этой травме», – отметил Курье в эфире Eurosport.

«Запястье – очень деликатная часть тела. И Надаль – настоящий боец, в этом нет сомнений. Думаю, Алькарас тоже боец. Можете спросить Рафу , что он думает о решении Карлоса. Уверен, он поддержал бы его, потому что в этом есть логика. Нужно не спешить, убедиться, что ты действительно готов. Дать себе время и вернуться только тогда, когда полностью восстановишься.

По возвращении тебя ждет долгая карьера. Сейчас карьеры вообще стали длиннее. За последние 15-20 лет мы видели, как игроки в середине третьего десятка показывают лучший теннис в жизни.

Современная медицина, операции, методы восстановления – все это помогает теннисистам быстрее возвращаться и дольше держать высокий уровень. Игроки стали намного лучше заботиться о своем теле», – сказал четырехкратный чемпион «Больших шлемов» в комментарии для CLAY.

