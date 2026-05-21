Ковачевич вышел в крупнейший полуфинал в карьере. В сетку Гамбурга он попал как лаки-лузер

Ковачевич в Гамбурге вышел в крупнейший полуфинал в карьере.

94-я ракетка мира Александар Ковачевич (LL) обыграл №68 Камило Уго Карабелли в четвертьфинале в Гамбурге – 6:4, 6:7(10), 6:2.

Для 27‑летнего американца этот выход в полуфинал стал первым на уровне ATP 500 и пятым в целом на турнирах ATP .

За счет этого результата Ковачевич гарантированно вернется в топ‑70 мирового рейтинга.

В полуфинале он встретится с квалифаером Игнасио Бусе .