Ковачевич вышел в крупнейший полуфинал в карьере. В сетку Гамбурга он попал как лаки-лузер
94-я ракетка мира Александар Ковачевич (LL) обыграл №68 Камило Уго Карабелли в четвертьфинале в Гамбурге – 6:4, 6:7(10), 6:2.
Для 27‑летнего американца этот выход в полуфинал стал первым на уровне ATP 500 и пятым в целом на турнирах ATP.
За счет этого результата Ковачевич гарантированно вернется в топ‑70 мирового рейтинга.
В полуфинале он встретится с квалифаером Игнасио Бусе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
