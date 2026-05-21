Тьен впервые вышел в полуфинал ATP на грунте

20-я ракетка мира Лернер Тьен в Женеве обыграл №41 Алекса Микельсена (6:4, 3:6, 6:1) и вышел в полуфинал.

Американец впервые в карьере пробился в четверку сильнейших на грунтовом турнире ATP . Всего это будет его четвертый полуфинал на уровне основного тура.

За третий финал в карьере Тьен сыграет с Александром Бубликом или Артуром Риндеркнешем .