  Фис о работе с Иванишевичем и Цинкушем: «Когда на корте что‑то не складывается, они говорят об этом прямо»
Фис о работе с Иванишевичем и Цинкушем: «Когда на корте что‑то не складывается, они говорят об этом прямо»

Фис: доверие в команде означает, что близкие люди не станут сюсюкаться.

19-я ракетка мира Артур Фис рассказал о важности честной обратной связи от тренеров Ивана Цинкуша и Горана Иванишевича.

«Когда на корте что‑то не складывается, они говорят об этом прямо – и это помогает. Я знаю: если что‑то идет не так, они не станут уверять меня: «Нет‑нет‑нет, все нормально, продолжай в том же духе». Это бы точно не помогло.

Доверие в команде означает, что близкие люди не станут сюсюкаться – они скажут правду, пусть даже неприятную. И если я готов это принять, такая откровенность пойдет на пользу».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: theguardian.com
Оказалось француз умнее чем полугрек)) пожелаем ему успеха на РГ и главное без травм.
Артур Фис: «С приходом Иванишевича у меня появился другой взгляд на вещи»
1 мая, 17:58
Артур Фис: «Мне не нравится, когда кто-то надирает мне зад, поэтому стараюсь взять реванш»
30 апреля, 07:29
Фис о работе с Иванишевичем: «Чувствую, что я расслаблен, когда он в моей ложе. Смотрю на него и вижу, как он немного улыбается»
26 апреля, 18:51
Мпетши Перрикар взял медперерыв из-за проблем с правым запястьем в матче с Джоковичем на «Ролан Гаррос»
2 минуты назад
Ролан Гаррос. Андреева, Костюк, Бенчич, Кырстя вышли во 2-й круг, Радукану, Блинкова, Крейчикова, Кенин, Таусон выбыли
16 минут назад
Мпетши Перрикар – первый теннисист за 16 лет, выигравший сет у Джоковича в 1-м круге «Ролан Гаррос»
46 минут назад
Ролан Гаррос. У Джоковича и Мпетши Перрикара 1:1 по сетам, Зверев, Хачанов, Фонсека, Меньшик, Махач, Блокс вышли во 2-й круг, Фриц, Опелка выбыли
49 минут назадLive
Радукану о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Мне немного не хватило матчей перед турниром»
55 минут назад
Фис пришел на матч Джоковича и Мпетши Перрикара на «Ролан Гаррос»
сегодня, 19:11Фото
Фриц проиграл 148-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос»
сегодня, 18:57
Андреева о собаке: «У нас похожий характер – мы любим доставать людей»
сегодня, 18:47
Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на «Больших шлемах»
сегодня, 18:42
Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Рублев сыграет на корте №7, Сафиуллин и Вавринка – на Корте Симон Матье, Рыбакина и Швентек – на центральном
сегодня, 18:39
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
вчера, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
