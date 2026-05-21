Фис о работе с Иванишевичем и Цинкушем: «Когда на корте что‑то не складывается, они говорят об этом прямо»

Фис: доверие в команде означает, что близкие люди не станут сюсюкаться.

19-я ракетка мира Артур Фис рассказал о важности честной обратной связи от тренеров Ивана Цинкуша и Горана Иванишевича .

«Когда на корте что‑то не складывается, они говорят об этом прямо – и это помогает. Я знаю: если что‑то идет не так, они не станут уверять меня: «Нет‑нет‑нет, все нормально, продолжай в том же духе». Это бы точно не помогло.

Доверие в команде означает, что близкие люди не станут сюсюкаться – они скажут правду, пусть даже неприятную. И если я готов это принять, такая откровенность пойдет на пользу».

У Франции наконец появился чемпион «Шлема»?