  • Альтмайер трижды пнул ракетку и попал в болельщика в Гамбурге. Пол требовал дисквалификации соперника
Альтмайер трижды пнул ракетку и попал в болельщика в Гамбурге. Пол требовал дисквалификации соперника

Даниэль Альтмайер едва не получил дисквалификацию в четвертьфинале турнира в Гамбурге против Томми Пола.

После проигранного гейма во втором сете немец в раздражении трижды пнул ракетку ногой. С третьей попытки она улетела в сторону трибун и попала в болельщика.

Пол посчитал, что этот эпизод заслуживал дисквалификации соперника, однако судья ограничился предупреждением.

После инцидента Альтмайер сделал брейк, но в итоге все равно уступил американцу – 2:6, 5:7.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoТомми Пол
logoHamburg European Open
logoДаниэль Альтмайер
происшествия
logoATP

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Специально пересмотрел трансляцию. Ни в кого ракетка не попала. Спорц #####. Альтмайер #####. Пол мужской. Но тоже #####.
ОтветМарадона курильщика
Не попала..)) забавно и только..))
ОтветМарадона курильщика
Сочувствую вам что вы потратили на время на это
> Пол посчитал, что этот эпизод заслуживал дисквалификации соперника

Пол не должен ничего считать, он должен играть в теннис и концентрироваться на себе. Разве что Альтмайер именно его пнул. Решать про дисквал должны судья и супервайзер.
