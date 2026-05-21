Альтмайер трижды пнул ракетку и попал в болельщика в Гамбурге. Пол требовал дисквалификации соперника

Альтмайер трижды пнул ракетку и попал в болельщика в Гамбурге.

Даниэль Альтмайер едва не получил дисквалификацию в четвертьфинале турнира в Гамбурге против Томми Пола .

После проигранного гейма во втором сете немец в раздражении трижды пнул ракетку ногой. С третьей попытки она улетела в сторону трибун и попала в болельщика.

Пол посчитал, что этот эпизод заслуживал дисквалификации соперника, однако судья ограничился предупреждением.

После инцидента Альтмайер сделал брейк, но в итоге все равно уступил американцу – 2:6, 5:7.