Альтмайер трижды пнул ракетку и попал в болельщика в Гамбурге. Пол требовал дисквалификации соперника
Даниэль Альтмайер едва не получил дисквалификацию в четвертьфинале турнира в Гамбурге против Томми Пола.
После проигранного гейма во втором сете немец в раздражении трижды пнул ракетку ногой. С третьей попытки она улетела в сторону трибун и попала в болельщика.
Пол посчитал, что этот эпизод заслуживал дисквалификации соперника, однако судья ограничился предупреждением.
После инцидента Альтмайер сделал брейк, но в итоге все равно уступил американцу – 2:6, 5:7.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Пол не должен ничего считать, он должен играть в теннис и концентрироваться на себе. Разве что Альтмайер именно его пнул. Решать про дисквал должны судья и супервайзер.