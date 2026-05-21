Медведев видит себя в топ-5 в 2030 году: «Мне будет 34, почему бы и нет?»

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев предположил, кто будет входить в топ-5 рейтинга ATP в 2030 году.

«Мне будет 34 года. Почему бы не поставить туда себя? Зверев по-прежнему будет там, Алькарас и Синнер – тоже.

Остается еще одно место. Просто ради шутки я бы назвал Новака (улыбается), но… не думаю. Ладно, выберу другого. Шутки ради поставлю своего друга Лернера Тьена », – сказал Медведев в видео для Eurosport France.

Своими версиями топ-5 также поделились другие теннисисты.

Александр Зверев : «Алькарас, Синнер, я – не в каком-то конкретном порядке, но думаю, что мы втроем все еще будем в топ-5. Добавлю Музетти и, пожалуй, Фонсеку – почему нет?»

Каспер Рууд : «Выберу Алькараса, Синнера , Фиса, Фонсеку и еще поставлю Меньшика ».

Феликс Оже-Альяссим : «Надеюсь, к тому времени я еще буду в топ-5. Может быть, даже №1 – почему нет? В 30 лет это было бы здорово. Алькарас и Синнер точно останутся наверху. Еще поставлю, возможно, Артура Фиса и Бена Шелтона ».