Клейстерс о том, что Сафин призывал Рублева поверить в победу над Синнером: «Иногда все действительно так просто»

Клейстерс поддержала посыл тренерских подсказок Сафина.

Ким Клейстерс высказалась о том, как Марат Сафин пытался мотивировать Андрея Рублева по ходу четвертьфинала «Мастерса» в Риме против Янника Синнера (2:6, 4:6).

«Поверь, что ты можешь выиграть, что ты элементарно можешь его обыграть», – сказал тренер россиянина в первом сете.

«Иногда все действительно так просто. Марат преподнес это так: если я верю, что ты способен это сделать, то почему ты сам в это не веришь? Иногда все так легко и элементарно. Но теннисисты часто все прокручивают в голове, потому что слишком много триггеров и информации. Это чисто ментальная игра.

Не зря говорят, что на этом уровне все очень хорошо умеют играть в теннис, но именно психология дает огромное, а возможно, и самое большое преимущество», – сказала экс-первая ракетка мира в подкасте Love All.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст Love All with Kim Clijsters
