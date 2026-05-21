«Игроки хотят диалога – и мы тоже». Моресмо – о конфликте вокруг призовых на «Ролан Гаррос»

Моресмо: «Ролан Гаррос» открыт к переговорам с игроками по поводу призовых.

Ранее The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича , Янника Синнера , Арину Соболенко и Коко Гауфф , выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира. На этом фоне игроки намерены сократить общение с прессой.

– Очевидно, нам немного грустно из-за такого решения игроков. Мне кажется, в конечном итоге это затрагивает всех – самих теннисистов, болельщиков и, конечно, прессу. Тем не менее диалог уже начался, и особенно активно он продолжится завтра вечером. Со своей стороны мы полностью открыты к обсуждению, готовы двигаться вперед и искать решения, при которых каждая сторона пойдет навстречу другой.

– Как вы относитесь к предстоящим обсуждениям?

– Я уверена в тех дискуссиях, которые уже состоялись и которые еще предстоят. В интересах тенниса в целом я настроена довольно оптимистично. У «Ролан Гаррос» своя модель: турнир принадлежит Федерации тенниса Франции, поэтому наша структура сильно отличается от ATP , WTA и даже других турниров «Большого шлема».

Мы делаем все возможное в интересах игроков. За последние десять лет призовой фонд турнира удвоился, а в последние годы продолжал заметно расти – причем не только для топ-теннисистов, но и для участников квалификации и первых раундов основной сетки.

– Воспринимается ли угроза бойкота всерьез?

– Безусловно. Мы никогда не относимся легкомысленно к словам игроков. Мы готовы к обсуждению. И, честно говоря, я с оптимизмом смотрю в будущее. Это не значит, что все решится завтра вечером по щелчку пальцев, но диалог продолжится и после турнира.

– Какова ваша позиция как бывшей теннисистки?

– Сегодня я прежде всего директор турнира «Ролан Гаррос», и на этом остановимся. Надеюсь, очень скоро мы снова будем больше говорить о самом спорте.

– Игроки все еще надеются, что призовой фонд изменится уже к этому турниру. Есть ли такая возможность?

– На данный момент мы ничего менять не будем. Сейчас наша задача – начать обсуждение. И, думаю, именно этого в конечном итоге хотят все, – приводит слова Моресмо корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.