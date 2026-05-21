88-я ракетка мира Селехметьева сменила гражданство – она будет представлять Испанию
Селехметьева сменила гражданство и теперь выступает за Испанию.
88-я ракетка мира Оксана Селехметьева сменила гражданство. Теперь она будет представлять Испанию.
Как сообщает AS, 23-летняя россиянка получила испанский паспорт в четверг. Позже эту информацию подтвердила Федерация тенниса Испании.
Селехметьева уже несколько лет живет в Барселоне и полностью интегрирована в испанский теннис. Ее тренирует экс-119-я ракетка мира Ана Алькасар, а вся ее команда состоит из испанских специалистов.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: AS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
в тоже время не будем забывать, что Андреева также уже давно обитает за пределами России, в достаточно теннисной стране, федерация которой любезно предоставляет паспорта теннисистам
но это спойлер
пока "ситуация под контролем"
«По предложению министра по делам президента, юстиции и отношений с судами, с учетом исключительных обстоятельств г-жи Оксаны Селехметьевой и после обсуждения Советом министров на заседании 19 мая 2026 года , настоящим я предоставляю г-же Оксане Селехметьевой испанское гражданство путем натурализации с гражданским местом жительства по общему праву. Предоставление гражданства вступает в силу с соблюдением требований, условий и сроков, предусмотренных Гражданским кодексом», — говорится в Официальном государственном вестнике в четверг .
"После этого объявления испанское удостоверение личности и паспорт Селехметьевой будут оформлены немедленно, и она сможет пользоваться ими примерно через неделю. Однако для того, чтобы процесс получения испанского гражданства вступил в силу, российская спортсменка, которая должна быть зарегистрирована в ЗАГСе , имеет 180 дней, чтобы принести присягу или клятву верности королю и повиноваться Конституции и законам"
У российских девушек постоянный приток талантов, и многие уезжают тренироваться в другие страны, а дальше в ход идут другие рычаги и стимулы....