88-я ракетка мира Селехметьева сменила гражданство – она будет представлять Испанию

88-я ракетка мира Оксана Селехметьева сменила гражданство. Теперь она будет представлять Испанию.

Как сообщает AS, 23-летняя россиянка получила испанский паспорт в четверг. Позже эту информацию подтвердила Федерация тенниса Испании.

Селехметьева уже несколько лет живет в Барселоне и полностью интегрирована в испанский теннис. Ее тренирует экс-119-я ракетка мира Ана Алькасар, а вся ее команда состоит из испанских специалистов.