88-я ракетка мира Селехметьева сменила гражданство – она будет представлять Испанию

88-я ракетка мира Оксана Селехметьева сменила гражданство. Теперь она будет представлять Испанию.

Как сообщает AS, 23-летняя россиянка получила испанский паспорт в четверг. Позже эту информацию подтвердила Федерация тенниса Испании.

Селехметьева уже несколько лет живет в Барселоне и полностью интегрирована в испанский теннис. Ее тренирует экс-119-я ракетка мира Ана Алькасар, а вся ее команда состоит из испанских специалистов.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: AS
Я один ещё не успел сегодня поменять спортивное гражданство?
ОтветВлад Безруков
Да ты Неуловимый Джо! )
ОтветВлад Безруков
Еще не вечер. Есть время.
Ждём комментарий, что это не является потерей для российского тенниса
ОтветКсения Козлова
А разве является?
ОтветRygeek
Любая из топ-100 это потеря
Тарпищев скажет дежурный монолог, что это не потеря, это не критично и у него в принципе ситуация на контроле
в тоже время не будем забывать, что Андреева также уже давно обитает за пределами России, в достаточно теннисной стране, федерация которой любезно предоставляет паспорта теннисистам
но это спойлер
пока "ситуация под контролем"
ОтветVadim Vadim_1116553755
Андреева не то чтобы во Франции прямо обитает. У вас устаревшая информация немного (интервью с тех же прошлогодних мастерсов гляньте) - плюс, ей с её перспективами в этом смысле банально выгоднее укрыться от налогов Монако. Тот же Депардье, очевидно, не просто так любовью к России воспылал.
Жаль, но не сказать чтобы неожиданно.
Теннисная федерация России даст комментарии?
Ну нет, право на выход ещë заслужить надо. Вот уделает Костюк в первом круге РГ, так и быть, мы еë отпустим.
Правильно все сделала. Искренне надеюсь, все получится.
Так наверное не только спортивное гражданство сменила, если и паспорт теперь испанский
Ответelena
А что ещё сменила?! Сообщений о выходе из российского не было или у вас другая?!
ОтветПорядка.нет
Из этой же статьи:

«По предложению министра по делам президента, юстиции и отношений с судами, с учетом исключительных обстоятельств г-жи Оксаны Селехметьевой и после обсуждения Советом министров на заседании 19 мая 2026 года , настоящим я предоставляю г-же Оксане Селехметьевой испанское гражданство путем натурализации с гражданским местом жительства по общему праву. Предоставление гражданства вступает в силу с соблюдением требований, условий и сроков, предусмотренных Гражданским кодексом», — говорится в Официальном государственном вестнике в четверг .

"После этого объявления испанское удостоверение личности и паспорт Селехметьевой будут оформлены немедленно, и она сможет пользоваться ими примерно через неделю. Однако для того, чтобы процесс получения испанского гражданства вступил в силу, российская спортсменка, которая должна быть зарегистрирована в ЗАГСе , имеет 180 дней, чтобы принести присягу или клятву верности королю и повиноваться Конституции и законам"
тарпищев, что с лицом?
ОтветГеоргий Рыженков
А что он может сделать, вот в этом конкретном случае?!
У российских девушек постоянный приток талантов, и многие уезжают тренироваться в другие страны, а дальше в ход идут другие рычаги и стимулы....
