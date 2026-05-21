Макарова о Ходаре: «Очень хороший испанский мальчик. Он и «Мастерсы» хорошо отыграл, и не боится играть против топов»

Макарова назвала семь игроков, которые могут удивить на мужском и женском РГ.

Экс-восьмая ракетка мира Екатерина Макарова назвала игроков, которые способны преподнести сенсации на «Ролан Гаррос »-2026.

– Каждый «Шлем» дарит нам новое имя – человека, стоящего невысоко в рейтинге, но показывающего выдающийся результат на «мэйджоре». Кого можете предложить на роль темной лошадки в мужской сетке на этом «Ролан Гаррос»?

– Очень хороший испанский мальчик Рафаэль Ходар . Он и на грунте здорово о себе заявил, и «Мастерсы» хорошо отыграл, и не боится играть против топов. Такие ребята – голодные до побед. Непонятно пока, как он будет играть пять сетов – это уже совсем другой теннис. Честно говоря, мне как девушке тяжело проанализировать, как строится игра в пятисетовых матчах. Это колоссальный труд.

Также очень хороший спортсмен – Дино Прижмич . Он тоже показал отличные результаты в Риме, в хорошей форме сейчас. У Александра Блокса были большие победы на грунте в этом сезоне. Мне кажется, эти ребята могут о себе заявить.

Стефанос Циципас . Он немолодой, состоявшийся спортсмен, и у него были не очень хорошие результаты. Однако сейчас, насколько знаю, он вернулся к старой ракетке и стал получше играть, поэтому что-то важное зацепить тоже сможет.

– А если говорить про темных лошадок у женщин?

– Пока не беру молодых, но могу назвать Элину Свитолину : она в этом грунтовом сезоне выглядела шикарно. Выиграла Рим. Она вообще очень талантливая теннисистка. Грунт любит.

Анастасия Потапова . Она здорово сыграла в Мадриде, но Мадрид сильно отличается от других грунтовых турниров, потому что находится на высоте, там быстрый грунт. На больших турнирах Настя может показать очень классный результат, а иногда раз – и сгорает. В ее случае многое зависит от настроения.

Из молодых могу назвать Иву Йович , она голодна до побед, – сказала Макарова в интервью «Чемпионату».