  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Ролан Гаррос. Бублик попал в четверть с Синнером, Медведев – с Оже-Альяссимом, Рублев – с Джоковичем
0

Ролан Гаррос. Бублик попал в четверть с Синнером, Медведев – с Оже-Альяссимом, Рублев – с Джоковичем

Прошла жеребьевка мужского «Ролан Гаррос»-2026.

На «Ролан Гаррос» прошла жеребьевка мужского турнира.

В верхней четверти Янник Синнер (1) стартует против Клемана Табюра (WC), а Бен Шелтон (5) – против Даниэля Мериды.

Александр Бублик (9) сыграет с Яном-Леннардом Штруффом, Стефанос Циципас – с Александром Мюллером. 

Во второй четверти Феликс Оже-Альяссим (4) встретится с Даниэлем Альтмайером, а Даниил Медведев (6) – с Адамом Уолтоном.

Гаэль Монфис (WC) попал на Юго Гастона, Валентин Вашеро (16) – на квалифаера или лаки-лузера.

В третьей четверти Новак Джокович (3) поборется с Джованни Мпетши Перрикаром, а Алекс де Минаур (8) – с кем-то из квалификации. 

Андрей Рублев (11) сыграет с Игнасио Бусе, а Каспер Рууд (15) и Жоао Фонсека (28) попали на квалифаеров.

В нижней четверти Александр Зверев (2) встретится с Бенжаменом Бонзи, а Тэйлор Фриц (7) – с Нишешем Басаваредди.

Карен Хачанов (13) сыграет с Артуром Жеа (WC), Стэн Вавринка (WC) – c Артуром Фисом (17). 

Рафаэль Ходар (27) стартует матчем с Александром Ковачевичем.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoРолан Гаррос
logoЯнник Синнер
logoБен Шелтон
logoАлександр Бублик
logoСтефанос Циципас
logoФеликс Оже-Альяссим
logoДаниил Медведев
logoГаэль Монфис
logoНовак Джокович
logoАлександр Зверев
logoАлекс де Минаур
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoВалентин Вашеро
logoАндрей Рублев
logoТэйлор Фриц
logoБенжамен Бонзи
logoКарен Хачанов
logoСтэн Вавринка
logoАртур Фис
logoATP
logoКаспер Рууд
logoЖоао Фонсека

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Самый сложный круг для Медведева это первый.
Норм у Зверева сетка для первой недели: Бонзи, потом Махач или Бергс, потом Умбер, потом Фис... французская публика должна дать жару)
Джоковичу тут не выжить, вообще никак. Пусть готовится к траве
ОтветStas Salesov
Джоковичу тут не выжить, вообще никак. Пусть готовится к траве
Ну а как он тогда 25 собирается взять если и такую сетку не осилит?)
ОтветRatush
Ну а как он тогда 25 собирается взять если и такую сетку не осилит?)
Собирается? По моему он сам понимает что никакого 25-го скорее всего не будет.
У Медведева сетка легче, чем когда он был сеянным в топ-4) Жаль для него на РГ это значения не имеет
Допинго-роботу такой блат, какой не снился никому из предыдущих поколений. Все (!), кто мог дать бы ему хоть какой-то бой на грунте, во второй половине сетки... Это уже не спорт, это рестлинг.
Позорище, клостеболу дали самую слабую сетку из всех возможных, в Джоковичу упаковали Фонсеку и Прижима в 3 раунде + Рууда в четвертом
ОтветVakhore
Позорище, клостеболу дали самую слабую сетку из всех возможных, в Джоковичу упаковали Фонсеку и Прижима в 3 раунде + Рууда в четвертом
А какая разница? Шансы не возросли бы, если их поменять сетками
Men’s singles projected QFs via seeding:

Sinner-Shelton
Auger Aliassime-Medvedev
Djokovic-De Minaur
Zverev-Fritz (ehe)

Novak Djokovic with an horrendous draw in Paris:

R1: Perricard
R3: Fonseca
R4: Ruud
Ответdarksidemood
Men’s singles projected QFs via seeding: Sinner-Shelton Auger Aliassime-Medvedev Djokovic-De Minaur Zverev-Fritz (ehe) Novak Djokovic with an horrendous draw in Paris: R1: Perricard R3: Fonseca R4: Ruud
Фонсека вряд ли, но вот Рууд может грохнуть Новака
ОтветTseren031293
Фонсека вряд ли, но вот Рууд может грохнуть Новака
Вот вы наивные
Он на поводке у Ноле
У синнера классическая Рафулишная ргшная сетка бомжей, Ноле как обычно накидали бистов по старой памяти
Даже в 39 боятся, что дед до финала доползет
ОтветNikolay Stavrogin
У синнера классическая Рафулишная ргшная сетка бомжей, Ноле как обычно накидали бистов по старой памяти Даже в 39 боятся, что дед до финала доползет
Он даже по такой сетке может добраться - в чф и пф его давние клиенты, а вот на финал с Синнером сил может уже и не хватить
ОтветNikolay Stavrogin
У синнера классическая Рафулишная ргшная сетка бомжей, Ноле как обычно накидали бистов по старой памяти Даже в 39 боятся, что дед до финала доползет
Бистов(с)
Деминор
😂
Можно было короче написать - "Бублик попал" 🙂
Вообще Джоковичу после такой сетки хорошо бы слить сразу Мптеши. И к траве подготовиться, там точно будет шанс. На грунте в его состояние сейчас делать нечего.
ОтветAlexsandr Golubev
Вообще Джоковичу после такой сетки хорошо бы слить сразу Мптеши. И к траве подготовиться, там точно будет шанс. На грунте в его состояние сейчас делать нечего.
Не будет он сливать Мпетши, 22 года в первом раунде не сливает
ОтветAlexsandr Golubev
Вообще Джоковичу после такой сетки хорошо бы слить сразу Мптеши. И к траве подготовиться, там точно будет шанс. На грунте в его состояние сейчас делать нечего.
Наоборот, дуболом Перегар - считаю, идеальный соперник для первого матча Новаку: император потренирует в боевом режиме приём, обводящие, при этом ему не придётся страдать в изнуряющих ралли, как если бы ему попался крепкий грунтовый червь какой-нибудь.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мпетши Перрикар взял медперерыв из-за проблем с правым запястьем в матче с Джоковичем на «Ролан Гаррос»
1 минуту назад
Ролан Гаррос. Андреева, Костюк, Бенчич, Кырстя вышли во 2-й круг, Радукану, Блинкова, Крейчикова, Кенин, Таусон выбыли
15 минут назад
Мпетши Перрикар – первый теннисист за 16 лет, выигравший сет у Джоковича в 1-м круге «Ролан Гаррос»
45 минут назад
Ролан Гаррос. У Джоковича и Мпетши Перрикара 1:1 по сетам, Зверев, Хачанов, Фонсека, Меньшик, Махач, Блокс вышли во 2-й круг, Фриц, Опелка выбыли
48 минут назадLive
Радукану о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Мне немного не хватило матчей перед турниром»
54 минуты назад
Фис пришел на матч Джоковича и Мпетши Перрикара на «Ролан Гаррос»
сегодня, 19:11Фото
Фриц проиграл 148-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос»
сегодня, 18:57
Андреева о собаке: «У нас похожий характер – мы любим доставать людей»
сегодня, 18:47
Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на «Больших шлемах»
сегодня, 18:42
Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Рублев сыграет на корте №7, Сафиуллин и Вавринка – на Корте Симон Матье, Рыбакина и Швентек – на центральном
сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
вчера, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем