Ролан Гаррос. Бублик попал в четверть с Синнером, Медведев – с Оже-Альяссимом, Рублев – с Джоковичем
На «Ролан Гаррос» прошла жеребьевка мужского турнира.
В верхней четверти Янник Синнер (1) стартует против Клемана Табюра (WC), а Бен Шелтон (5) – против Даниэля Мериды.
Александр Бублик (9) сыграет с Яном-Леннардом Штруффом, Стефанос Циципас – с Александром Мюллером.
Во второй четверти Феликс Оже-Альяссим (4) встретится с Даниэлем Альтмайером, а Даниил Медведев (6) – с Адамом Уолтоном.
Гаэль Монфис (WC) попал на Юго Гастона, Валентин Вашеро (16) – на квалифаера или лаки-лузера.
В третьей четверти Новак Джокович (3) поборется с Джованни Мпетши Перрикаром, а Алекс де Минаур (8) – с кем-то из квалификации.
Андрей Рублев (11) сыграет с Игнасио Бусе, а Каспер Рууд (15) и Жоао Фонсека (28) попали на квалифаеров.
В нижней четверти Александр Зверев (2) встретится с Бенжаменом Бонзи, а Тэйлор Фриц (7) – с Нишешем Басаваредди.
Карен Хачанов (13) сыграет с Артуром Жеа (WC), Стэн Вавринка (WC) – c Артуром Фисом (17).
Рафаэль Ходар (27) стартует матчем с Александром Ковачевичем.
Полностью сетка здесь.
Sinner-Shelton
Auger Aliassime-Medvedev
Djokovic-De Minaur
Zverev-Fritz (ehe)
Novak Djokovic with an horrendous draw in Paris:
R1: Perricard
R3: Fonseca
R4: Ruud
Он на поводке у Ноле
Даже в 39 боятся, что дед до финала доползет
Деминор
