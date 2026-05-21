  • Ролан Гаррос. Андреева попала в одну четверть с Рыбакиной, Шнайдер – с Соболенко, Захарова сыграет с Муховой, Селехметьева – с Костюк
Прошла жеребьевка женского «Ролан Гаррос»-2026.

В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Джессикой Бусас Манейро, Джессика Пегула (5) – с Кимберли Биррелл.

Наоми Осака (16) встретится с Лаурой Зигемунд, Ива Йович (17) – с Александрой Эалой, Диана Шнайдер (25) – с Ренатой Сарасуа.

Во второй четверти действующая чемпионка Коко Гауфф (4) сыграет с Тэйлор Таунсенд, Аманда Анисимова (6) – с Сарой Ракотомангой (WC).

Анна Калинская (22) поборется с прошлогодней полуфиналисткой Лоис Буассон, Екатерина Александрова (14) – с Камилой Осорио.

В третьей четверти Элина Свитолина (7) сыграет с Анной Бондар, Ига Швентек (3) – с Эмерсон Джонс.

Оксана Селехметьева встретится с Мартой Костюк (15).

В нижней четверти Елена Рыбакина (2) сыграет с Вероникой Эрьявец, Мирра Андреева (8) – с Фионой Ферро. 

Анастасия Захарова поборется с Каролиной Муховой (10), Людмила Самсонова (20) – с Жиль Тайкманн.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
У Соболенко проходной двор до полуфинала, как обычно. Первые три круга лёгкая разминка, потом сдувшаяся Осака или неопытная Йович, да и дальше Пегула, Мбоко, которые на грунте не блещут... прям все кто на грунте слабо играют в её четверти 😞
Ну в целом да, сетка неплохая. Но сама Арина сейчас величина непонятная
Ага в этой половине, Сабаленка и все американки, которые на грунте ниочем кроме Коко.
Все кто в хорошей форме, в другой половине
Остап в третьем круге у Швентек и ей некому проиграть до этой встречи, сушите весла..
Остапенко и ребенку проиграть может
Остап, потом Костюк и дальше Свитолина, сетка для Швентек явно не лучшая. Правда у Элины в первом круге опять Бондарь которой она два последних раза проиграла )
Сетка у Андреевой хорошая, удачи тебе, Мирра. В принципе, до Рыбакиной все должно хорошо пройти.
Да и после тоже
Там Елену нужно проходить, а это непросто. Хотя по мне, Рыбакина лучше на харде играет
Не фортануло Мирре, но лучше уж Рыбакина чем Гауфф для нее!
Мирре как раз фартануло - слабейшую из первой четверки на грунте дали. Правда дали и сильнейшую из третьей четверки.
из победительница выходит на Свитолину (что еще хуже чем Рыбакина) или в лучшем случае Швентек
Даа уж.. Всех сильнейших грунтовичек собрали в нижней половине.
Попадалово для Свитолиной, Бондарь в первом же круге)
Как раз после Бондарь Свитолина стала заметно лучше играть по высоким мячам и в том числе за счет этого Рим взяла, но в первом круге, пока не разыгралась, может и отлететь.
Второй раз подряд вряд ли проиграет
у Швентек маячит Остапыч в 3 круге, посмотрим дойдет ли Алена до нее
Если дойдёт, то в нынешнюю Швёнтек я тем более не верю :-)
Хотелось бы посмотреть этот матч))) но Алена может вылететь от кого угодно в 1-2 круге, очень нестабильная.
Йович - Эала интересный матч будет. Поможет отделить, так сказать, агнцев от козлищ)
Не удивлюсь, если Гауфф сенсационно сольёт в пером круге Таунсенд. По крайней мере, первый сет проиграет наверняка)
Хорошо бы, но нет
Костюк-Свитолина, Потап-Калинская. Любопытно.
В Швентек не верю.
