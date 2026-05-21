Ролан Гаррос. Андреева попала в одну четверть с Рыбакиной, Шнайдер – с Соболенко, Захарова сыграет с Муховой, Селехметьева – с Костюк
На «Ролан Гаррос» прошла жеребьевка женского турнира.
В верхней четверти Арина Соболенко (1) сыграет с Джессикой Бусас Манейро, Джессика Пегула (5) – с Кимберли Биррелл.
Наоми Осака (16) встретится с Лаурой Зигемунд, Ива Йович (17) – с Александрой Эалой, Диана Шнайдер (25) – с Ренатой Сарасуа.
Во второй четверти действующая чемпионка Коко Гауфф (4) сыграет с Тэйлор Таунсенд, Аманда Анисимова (6) – с Сарой Ракотомангой (WC).
Анна Калинская (22) поборется с прошлогодней полуфиналисткой Лоис Буассон, Екатерина Александрова (14) – с Камилой Осорио.
В третьей четверти Элина Свитолина (7) сыграет с Анной Бондар, Ига Швентек (3) – с Эмерсон Джонс.
Оксана Селехметьева встретится с Мартой Костюк (15).
В нижней четверти Елена Рыбакина (2) сыграет с Вероникой Эрьявец, Мирра Андреева (8) – с Фионой Ферро.
Анастасия Захарова поборется с Каролиной Муховой (10), Людмила Самсонова (20) – с Жиль Тайкманн.
Все кто в хорошей форме, в другой половине
В Швентек не верю.