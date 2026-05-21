«Я ушел с пустым баком». Надаль рассказал, почему не жалеет о завершении карьеры

Рафаэль Надаль рассказал о предстоящем документальном сериале Netflix, посвященном его карьере.

Премьера четырехсерийного проекта запланирована на 29 мая.

– Я очень жду этот документальный фильм – думаю, все давно хотели его увидеть. Первый вопрос: почему ты вообще решил выпустить этот проект? Что стало мотивацией впустить людей чуть глубже за кулисы твоей жизни?

– Думаю, на протяжении всей карьеры я отказывался от подобных проектов. Возможностей было много, но я всегда говорил «нет», потому что не хотел ставить в неудобное положение свою команду и семью. Я привык жить под камерами, но они – нет. И мне не хотелось их этому подвергать.

Но в какой-то момент у меня состоялся разговор с Дэвидом Эллисоном – владельцем Skydance, сейчас уже Paramount и не только. И, думаю, он убедил меня, что сейчас подходящий момент для такого проекта.

Это останется навсегда. И, наверное, спортсмен моего уровня должен после карьеры оставить что-то подобное. Он объяснил мне концепцию, и меня это действительно убедило. Я поговорил с семьей, они поддержали идею.

Сначала всем было непросто, но потом у нас появилась отличная команда, которая помогла нам чувствовать себя комфортно. Семья привыкла к камерам, и теперь я рад, что согласился. Это навсегда останется с нами как память о том времени, когда мы снимали фильм – с маленькими детьми, всей этой жизнью вокруг.

Конечно, важно и то, что увидят зрители в документалке, но у меня останется огромное количество личных материалов – сцен и моментов, которые никогда не попадут в фильм. Они останутся только для нас, и это будет очень ценно.

– Мне, как человеку, который играл против тебя и наблюдал за тобой всю карьеру, особенно интересно вот что. Съемочная группа сопровождала тебя вплоть до твоего последнего «Ролан Гаррос», а это был далеко не самый простой период – ни физически, ни психологически. В 38 лет ты был примерно 650-м в мире перед турниром. И все равно снова пошел через боль. После 22 титулов «Большого шлема» трудно представить, что человек снова выбирает этот путь. Почему ты захотел еще раз попробовать?

– На самом деле ответ простой: я уже много раз делал это раньше. Поэтому я захотел снова проверить, есть ли шанс.

Если бы врачи сказали мне: «У тебя ноль шансов вернуться и снова чувствовать себя свободным на корте, бороться за то, к чему ты привык», – наверное, я бы не стал делать операцию. Но они дали мне определенный процент положительного исхода – шанс полностью восстановиться после проблемы с бедром. Поэтому я решил попробовать и дал себе время понять, возможно это или нет.

Когда же я осознал, что это невозможно, что бедро уже никогда не будет прежним и я не смогу бороться за те вещи, которые действительно меня вдохновляют, тогда я решил уйти.

– Теперь твоя жизнь немного успокоилась… хотя ты все еще занят продвижением документалки. Странно ли тебе возвращаться мысленно к тем напряженным моментам, ко всем взлетам и падениям? Не вызывает ли это стресс?

– Честно говоря, тот этап моей жизни уже остался позади. Сейчас у меня совершенно другой период, и я в нем очень счастлив.

Я невероятно горжусь своей карьерой – особенно ее продолжительностью, всем тем, через что мне пришлось пройти, чтобы продолжать играть. У меня всегда была правильная трудовая этика и решимость – я постоянно искал способ оставаться конкурентоспособным.

Сегодня я завершил карьеру и нахожусь в гармонии с этим решением. Я ушел с пустым баком, поэтому спокойно смотрю все эти видео. Конечно, некоторые кадры вызывают эмоции и возвращают приятные воспоминания, но это хорошие эмоции. Они не причиняют мне боли.

Да, в карьере было много боли, но я не воспринимаю ее именно так. Я вспоминаю свою карьеру с позитивом. Теннис дал мне очень многое, – сказал Надаль в интервью Энди Роддику .

