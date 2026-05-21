  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Макарова уверена в успехе Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Она скинула груз и набралась уверенности»
0

Макарова уверена в успехе Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Она скинула груз и набралась уверенности»

Макарова: Мирра провела прекрасный грунтовый сезон и готова к РГ.

Екатерина Макарова поделилась ожиданиями от выступления Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

– В основной сетке по приятной традиции будет много наших девушек. В чей успех в этом году вам верится больше всего?

– Думаю, Мирры Андреевой. Я уверена, у нее прекрасные воспоминания с этого турнира. Это тоже иногда придает сил, даже если находишься не в лучшей форме. У Мирры был спад, все ждали побед от нее, но она где-то не была к ним готова. А теперь будто этот груз с себя скинула, грунтовый сезон провела прекрасно, набралась уверенности.

– А не станет ли насыщенный грунтовый сезон помехой для Мирры на «Ролан Гаррос»? Не накроет ли ее накопившаяся усталость?

– Думаю, нет, потому что ей, наоборот, нужно было это количество турниров, побед, положительных эмоций. В какой-то момент она была очень потеряна на корте, эмоционально неустойчива. И они с командой правильно сделали, что вот так хорошо она провела подготовительный грунтовый сезон к турниру «Большого шлема».

– Ига Швентек, которая несколько лет подряд считалась главной претенденткой на победу в Париже, в этом году переживает турбулентные времена. Как считаете, сможет ли она оправиться на своем любимом «Шлеме»?

– Мне почему-то не верится. Она дойдет высоко по сетке, но прямо титул… не могу сказать. На самом деле, если взять всех топов и посмотреть на их грунтовый сезон, пока у них все идет не особо хорошо. Интересно будет посмотреть, кто как сможет настроиться, преодолеть какие-то страхи, волнения, переживания. Поражения были и у Арины Соболенко, и у Иги Швентек, и у Елены Рыбакиной.

– Как раз про Елену Рыбакину. У нее есть шанс стать первой ракеткой мира по итогам ТБШ в Париже. Справится ли она с этой задачей именно сейчас?

– Мне не очень верится, потому что этот шанс выпадает на не самое любимое покрытие. Не уверена, что она сможет хорошо настроиться на эту цель и ее реализовать, – сказала Макарова в интервью «Чемпионату».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoРолан Гаррос
logoМирра Андреева
logoЕкатерина Макарова
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
logoWTA

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Скинула груз, думал схуднула кило на 5-6…
Если повезет, типа как Швентеек на Уимблдоне, выбьют сильнейших из 10-ки по пути к финалу, то шлем вполне возможен.
Я бы сказал, что у Миры шансов сейчас побольше чем в прошлом году.
Мирке надо представить себе свою французскую соперницу: той приходится конкурировать с ДВУХМЕТРОВЫМИ соотечественницами Зидана и Мбокомбоко:)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мпетши Перрикар вызвал физио из-за проблем с правой рукой в матче с Джоковичем на «Ролан Гаррос»
31 минуту назадФото
Ролан Гаррос. Андреева, Костюк, Бенчич, Кырстя вышли во 2-й круг, Радукану, Блинкова, Крейчикова, Кенин, Таусон выбыли
45 минут назад
Мпетши Перрикар – первый теннисист за 16 лет, выигравший сет у Джоковича в 1-м круге «Ролан Гаррос»
сегодня, 20:04
Ролан Гаррос. У Джоковича и Мпетши Перрикара 1:1 по сетам, Зверев, Хачанов, Фонсека, Меньшик, Махач, Блокс вышли во 2-й круг, Фриц, Опелка выбыли
сегодня, 20:01Live
Радукану о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Мне немного не хватило матчей перед турниром»
сегодня, 19:55
Фис пришел на матч Джоковича и Мпетши Перрикара на «Ролан Гаррос»
сегодня, 19:11Фото
Фриц проиграл 148-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос»
сегодня, 18:57
Андреева о собаке: «У нас похожий характер – мы любим доставать людей»
сегодня, 18:47
Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на «Больших шлемах»
сегодня, 18:42
Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Рублев сыграет на корте №7, Сафиуллин и Вавринка – на Корте Симон Матье, Рыбакина и Швентек – на центральном
сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
вчера, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем