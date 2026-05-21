Макарова уверена в успехе Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Она скинула груз и набралась уверенности»

Макарова: Мирра провела прекрасный грунтовый сезон и готова к РГ.

Екатерина Макарова поделилась ожиданиями от выступления Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос ».

– В основной сетке по приятной традиции будет много наших девушек. В чей успех в этом году вам верится больше всего?

– Думаю, Мирры Андреевой . Я уверена, у нее прекрасные воспоминания с этого турнира. Это тоже иногда придает сил, даже если находишься не в лучшей форме. У Мирры был спад, все ждали побед от нее, но она где-то не была к ним готова. А теперь будто этот груз с себя скинула, грунтовый сезон провела прекрасно, набралась уверенности.

– А не станет ли насыщенный грунтовый сезон помехой для Мирры на «Ролан Гаррос»? Не накроет ли ее накопившаяся усталость?

– Думаю, нет, потому что ей, наоборот, нужно было это количество турниров, побед, положительных эмоций. В какой-то момент она была очень потеряна на корте, эмоционально неустойчива. И они с командой правильно сделали, что вот так хорошо она провела подготовительный грунтовый сезон к турниру «Большого шлема».

– Ига Швентек, которая несколько лет подряд считалась главной претенденткой на победу в Париже, в этом году переживает турбулентные времена. Как считаете, сможет ли она оправиться на своем любимом «Шлеме»?

– Мне почему-то не верится. Она дойдет высоко по сетке, но прямо титул… не могу сказать. На самом деле, если взять всех топов и посмотреть на их грунтовый сезон, пока у них все идет не особо хорошо. Интересно будет посмотреть, кто как сможет настроиться, преодолеть какие-то страхи, волнения, переживания. Поражения были и у Арины Соболенко , и у Иги Швентек, и у Елены Рыбакиной.

– Как раз про Елену Рыбакину. У нее есть шанс стать первой ракеткой мира по итогам ТБШ в Париже. Справится ли она с этой задачей именно сейчас?

– Мне не очень верится, потому что этот шанс выпадает на не самое любимое покрытие. Не уверена, что она сможет хорошо настроиться на эту цель и ее реализовать, – сказала Макарова в интервью «Чемпионату».