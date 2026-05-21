Монфис провел совместную тренировку со Свитолиной перед последним «Ролан Гаррос» в карьере

Гаэль Монфис провел тренировку со своей женой Элиной Свитолиной перед своим последним «Ролан Гаррос ».

39-летний француз, объявивший о завершении карьеры по окончании сезона-2026, готовится к прощальному выступлению на домашнем «Большом шлеме».

На корте с ним была Свитолина, взявшая титул в Риме на прошлой неделе.