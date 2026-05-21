Кудерметова о призывах отстранить россиян и белорусов: «Что можно объяснить тем, кто делит людей по национальности?»

Вероника Кудерметова: я не имею права осуждать решение Полины.

Вероника Кудерметова рассказала о своей реакции на решение младшей сестры Полины сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан.

– Что вы думаете о решении вашей сестры Полины представлять Узбекистан?

– В тот момент это стало для меня шоком. Я не могла представить, что такое вообще возможно. Но это уже произошло – и есть вещи, которые нельзя изменить, их можно только принять.

Это был выбор Полины, и я не имею права осуждать ее или ее решение. Она остается моей единственной сестрой, которую я очень люблю и которой желаю только самого лучшего.

– Некоторые требуют отстранить россиян и белорусов от тура. Что вы об этом думаете?

– Что вообще можно сказать – или тем более объяснить – людям, которые делят других по национальности, цвету кожи или религии? Ответьте мне на этот вопрос.

Слава богу, есть более разумные, умные и понимающие люди – и они не смешивают спорт и политику, – сказала Кудерметова в интервью Ubitennis.