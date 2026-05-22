Ролан Гаррос. Приданкина, Корнеева вышли в основную сетку, Полина Кудерметова выбыла

В Париже прошел финал квалификации «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Финал

Елена Приданкина (Россия) – Химено Сакацуме (Япония) – 6:2, 6:1

Алина Корнеева (Россия) – Хулия Риера (Аргентина) – 6:3, 6:2

Полина Кудерметова (Узбекистан) – Сиюй Ван (Китай) – 3:6, 3:6

20-летняя Приданкина впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема».

18-летняя Корнеева второй раз сыграет в основе «Шлема». Первый был на Australian Open-2024.