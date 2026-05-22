Ролан Гаррос. Приданкина, Корнеева вышли в основную сетку, Полина Кудерметова выбыла

В Париже прошел финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос».

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Финал

Елена Приданкина (Россия)Химено Сакацуме (Япония) – 6:2, 6:1

Алина Корнеева (Россия)Хулия Риера (Аргентина) – 6:3, 6:2

Полина Кудерметова (Узбекистан) – Сиюй Ван (Китай) – 3:6, 3:6

20-летняя Приданкина впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема».

18-летняя Корнеева второй раз сыграет в основе «Шлема». Первый был на Australian Open-2024.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Лена Приданкина уверенно в финале квалификации обыграла японку 6:2 6:1 и вышла в основную сетку РГ. Молодчина !
в одну калитку.. у Алины будет испытание посложней..
Будем смотреть и болеть за неё.
Поздравляю Алину Корнееву, рад от всей души за нее. Желаю пройти как можно дальше по турниру.
Алину с уверенной победой в двух сетах и выходом в основную сетку РГ. Молодчина !
очень рад за Алину.. смотрел в записи, поэтому не успел к прочим поздравлениям:)
теперь бы еще два первых круга пройти и зайти в первую сотню наконец
Приданкина шикарно, ждём победы Корнеевой.
Хорошо для себя вошла в матч Алина. Так бы и во втором. Пока попадает куда надо
Когда это видано?) обычно 1 максимум, а тут сразу две! Чараева разочаровала
сегодня Алина находила линии, в частности, на сетболе первого сета.. хороший признак:)
Теперь -то Алине надо подтвердить брейк подавая на сет.
Алина сделала второй брейк и будет подавать на матч.
