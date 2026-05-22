Ролан Гаррос. Приданкина, Корнеева вышли в основную сетку, Полина Кудерметова выбыла
В Париже прошел финал квалификации «Ролан Гаррос».
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Финал
Елена Приданкина (Россия) – Химено Сакацуме (Япония) – 6:2, 6:1
Алина Корнеева (Россия) – Хулия Риера (Аргентина) – 6:3, 6:2
Полина Кудерметова (Узбекистан) – Сиюй Ван (Китай) – 3:6, 3:6
20-летняя Приданкина впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема».
18-летняя Корнеева второй раз сыграет в основе «Шлема». Первый был на Australian Open-2024.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
теперь бы еще два первых круга пройти и зайти в первую сотню наконец