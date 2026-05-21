Сегодня 30-летие Карена Хачанова

Сегодня исполняется 30 лет Карену Хачанову.
На счету россиянина семь титулов ATP, один из которых он завоевал на «Мастерсе» в Париже в 2018 году. Также у него есть парный титул «Мастерса» – в 2023-м он выиграл его вместе с Андреем Рублевым в Мадриде.
Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио. В 2021 году в составе сборной России он выиграл Кубок Дэвиса.
Лучший результат на турнирах «Большого шлема» – полуфиналы US Open-2022 и Australian Open-2023.
Сейчас Карен занимает 15-е место в рейтинге ATP. Его личный рекорд – 8-я строчка.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Титулы выиграл, в топ-10 рейтинга зашел, свою минуту славы имел (много ли кто из "простых смертных" обыгрывали Джоковича в финале Мастерса?).
На Шлемах играл очень хорошо, два полуфинала и несколько четвертьфиналов (выходил в 1/4 на всех Шлемах).
Помимо этого, успел завоевать Кубок Дэвиса и олимпийскую медаль.
В общем, славный путь, на зависть многим и многим, выше только великие.