  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кудерметова о недовольстве призовыми ТБШ: «Сложно не согласиться с игроками по этому вопросу»
0

Кудерметова о недовольстве призовыми ТБШ: «Сложно не согласиться с игроками по этому вопросу»

Кудерметова поддержала возможный бойкот ТБШ из-за распределения призовых.

Вероника Кудерметова высказалась о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос».

Ранее The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира. Теперь в теннисном мире все чаще звучат разговоры о возможном бойкоте турниров «Большого шлема».

– Что думаешь о протесте игроков против «Ролан Гаррос»? Ты бы поддержала бойкот турнира?

– Сложно не согласиться с игроками по этому вопросу. Если посмотреть на распределение доходов между организаторами и теннисистами, ситуация явно несправедлива по отношению к игрокам, вокруг которых эти доходы и создаются.

Многие уже высказывались на эту тему, и добавить тут особо нечего. Похожие ситуации были в НХЛ, НБА, НФЛ и других лигах, где в итоге удавалось прийти к взаимопониманию. Надеюсь, что справедливость восторжествует и в теннисе, и до бойкота дело не дойдет.

– Ты замужем за своим тренером, поэтому, вероятно, более чувствительна к этой теме, чем многие другие. Что думаешь о политике WTA в отношении материнства?

– Не знаю, возможно, я пропустила какие-то изменения. Но до недавнего времени, как мне кажется, WTA достаточно хорошо работала над вопросом материнства. Это действительно очень важная тема в профессиональном женском спорте, и она должна быть абсолютным приоритетом.

При этом насыщенный календарь с ограниченным числом обязательных турниров не способствует женскому здоровью, не говоря уже о планах на материнство. Но это уже отдельный разговор, и многие теннисистки поднимали и продолжают поднимать этот важный вопрос, – сказала Вероника Кудерметова в интервью Ubitennis.

Элита тенниса грозит бойкотом «Шлемов» из-за низких призовых – хотя получает миллионы

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ubitennis.com
logoРолан Гаррос
logoWTA
logoВероника Кудерметова

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Смысл в том что победитель тбш будет в истории как никто и разбогатеет как никто, и неважно это будет инрок из топ 5,10, 20 или за топ 100, в этом и суь тбш
Вот тысячникам и до турнирам нужны имена, а тбш нет, они самодостаточны
ОтветavcgloronalduMU
Смысл в том что победитель тбш будет в истории как никто и разбогатеет как никто, и неважно это будет инрок из топ 5,10, 20 или за топ 100, в этом и суь тбш Вот тысячникам и до турнирам нужны имена, а тбш нет, они самодостаточны
Ну если человек взял Мастерс, то тоже все всегда об этом помнят и вошёл в историю. Турниры поменьше да, всем до фонаря.
ОтветHeader
Ну если человек взял Мастерс, то тоже все всегда об этом помнят и вошёл в историю. Турниры поменьше да, всем до фонаря.
Вас обоих в организаторы, хоть чего-нибудь..
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мпетши Перрикар вызвал физио из-за проблем с правой рукой в матче с Джоковичем на «Ролан Гаррос»
31 минуту назадФото
Ролан Гаррос. Андреева, Костюк, Бенчич, Кырстя вышли во 2-й круг, Радукану, Блинкова, Крейчикова, Кенин, Таусон выбыли
45 минут назад
Мпетши Перрикар – первый теннисист за 16 лет, выигравший сет у Джоковича в 1-м круге «Ролан Гаррос»
сегодня, 20:04
Ролан Гаррос. У Джоковича и Мпетши Перрикара 1:1 по сетам, Зверев, Хачанов, Фонсека, Меньшик, Махач, Блокс вышли во 2-й круг, Фриц, Опелка выбыли
сегодня, 20:01Live
Радукану о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Мне немного не хватило матчей перед турниром»
сегодня, 19:55
Фис пришел на матч Джоковича и Мпетши Перрикара на «Ролан Гаррос»
сегодня, 19:11Фото
Фриц проиграл 148-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос»
сегодня, 18:57
Андреева о собаке: «У нас похожий характер – мы любим доставать людей»
сегодня, 18:47
Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на «Больших шлемах»
сегодня, 18:42
Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Рублев сыграет на корте №7, Сафиуллин и Вавринка – на Корте Симон Матье, Рыбакина и Швентек – на центральном
сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
вчера, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем