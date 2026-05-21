Кудерметова о недовольстве призовыми ТБШ: «Сложно не согласиться с игроками по этому вопросу»

Кудерметова поддержала возможный бойкот ТБШ из-за распределения призовых.

Вероника Кудерметова высказалась о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос ».

Ранее The Guardian сообщила , что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира. Теперь в теннисном мире все чаще звучат разговоры о возможном бойкоте турниров «Большого шлема».

– Что думаешь о протесте игроков против «Ролан Гаррос»? Ты бы поддержала бойкот турнира?

– Сложно не согласиться с игроками по этому вопросу. Если посмотреть на распределение доходов между организаторами и теннисистами, ситуация явно несправедлива по отношению к игрокам, вокруг которых эти доходы и создаются.

Многие уже высказывались на эту тему, и добавить тут особо нечего. Похожие ситуации были в НХЛ, НБА, НФЛ и других лигах, где в итоге удавалось прийти к взаимопониманию. Надеюсь, что справедливость восторжествует и в теннисе, и до бойкота дело не дойдет.

– Ты замужем за своим тренером, поэтому, вероятно, более чувствительна к этой теме, чем многие другие. Что думаешь о политике WTA в отношении материнства?

– Не знаю, возможно, я пропустила какие-то изменения. Но до недавнего времени, как мне кажется, WTA достаточно хорошо работала над вопросом материнства. Это действительно очень важная тема в профессиональном женском спорте, и она должна быть абсолютным приоритетом.

При этом насыщенный календарь с ограниченным числом обязательных турниров не способствует женскому здоровью, не говоря уже о планах на материнство. Но это уже отдельный разговор, и многие теннисистки поднимали и продолжают поднимать этот важный вопрос, – сказала Вероника Кудерметова в интервью Ubitennis.

