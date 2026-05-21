Кудерметова о паузе в карьере: «Когда вернусь, буду смотреть на все иначе»

Вероника Кудерметова подвела предварительные итоги карьеры. Россиянка не выступает в этом сезоне по медицинским показаниям.

– Прежде всего, как проходит ваше восстановление? Можете рассказать, что именно произошло и когда мы снова увидим вас в туре?

– Спасибо за интерес к моему здоровью. На данный момент, согласно медицинским показателям, все идет так, как и должно. Пока я не хочу торопить события и раскрывать детали – предпочитаю оставить это при себе.

– В 29 лет уже можно подвести определенные итоги карьеры. Чего бы вам еще хотелось бы достичь?

– Да, в 29 лет человек уже достаточно зрелый. Эта пауза в карьере дала мне возможность посмотреть на жизнь шире. Я понимаю, что теннис – лишь малая ее часть. Горжусь тем, чего уже достигла. А что будет дальше – покажет время. Уверена, что когда вернусь, буду смотреть на все иначе.

– Есть ли у вас друзья в WTA-туре?

– У каждого свое понимание слова «дружба». Думаю, в жизни может быть максимум два-три настоящих друга. В туре у меня нет друзей – с кем-то есть хорошие отношения. Возможно, когда я закончу карьеру, мы по-настоящему сблизимся, но пока мы остаемся только соперницами, – сказала Кудерметова в интервью Ubitennis.