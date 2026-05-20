Теннисисты сократят общение с прессой на «Ролан Гаррос» в знак недовольства призовыми (The Guardian)
Теннисисты планирую устроить итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос», сократив общение с прессой, сообщает The Guardian.
Игроки, выбранные для участия в пресс-конференциях в Париже в пятницу, намерены покидать их спустя 15 минут – как символ того, что призовые турниров «Большого шлема» составляют 15% их доходов. Остальные теннисисты откажутся от дополнительных интервью для главных медиапартнеров турнира, TNT Sports и Eurosport.
Источник издания сообщает, что после объявления призового фонда «Ролан Гаррос» теннисисты решили свести деятельность вне корта к необходимому минимуму. Сами они называют это «итальянской забастовкой».
Напомним, ранее The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых «Ролан Гаррос». Игроки также высказывались о возможности бойкотирования турниров «Больших шлемов» в будущем. Игроки требуют, чтобы турниры «Большого шлема» довели выплаты до уровня ATP и WTA, который составляет около 22% доходов.
4:19 - мы объявим бойкот ТБШ
4:20 - не больше 15 минут пресс конференциям, наш бойкот)
Роддик как в воду глядел, когда говорил, что игроки не будут бойкотировать турнир, и что это было бы "большой глупостью".