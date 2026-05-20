Теннисисты сократят общение с прессой на «Ролан Гаррос» в знак недовольства призовыми (The Guardian)

Теннисисты планирую устроить итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос», сократив общение с прессой, сообщает The Guardian.

Игроки, выбранные для участия в пресс-конференциях в Париже в пятницу, намерены покидать их спустя 15 минут – как символ того, что призовые турниров «Большого шлема» составляют 15% их доходов. Остальные теннисисты откажутся от дополнительных интервью для главных медиапартнеров турнира, TNT Sports и Eurosport.

Источник издания сообщает, что после объявления призового фонда «Ролан Гаррос » теннисисты решили свести деятельность вне корта к необходимому минимуму. Сами они называют это «итальянской забастовкой».

Напомним, ранее The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича , Янника Синнера , Арину Соболенко и Коко Гауфф , выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых «Ролан Гаррос». Игроки также высказывались о возможности бойкотирования турниров «Больших шлемов» в будущем. Игроки требуют, чтобы турниры «Большого шлема» довели выплаты до уровня ATP и WTA, который составляет около 22% доходов.