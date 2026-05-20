Надаль о травме Алькараса: «Я дважды получал такую травму. Если правильно восстановиться, никаких последствий не будет»

Надаль о травме Алькараса: если правильно восстановиться, последствий не будет.

Рафаэль Надаль прокомментировал травму правого запястья Карлоса Алькараса.

Напомним, вторая ракетка мира получил ее на пятисотнике в Барселоне в апреле и теперь пропустит «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

«Я дважды получал такую травму. У меня это случилось в 2014-м и в 2016-м. По сути это те же, что у него сейчас. Когда я узнал, какая у него травма, я сразу понял, что она на какое-то время выбьет его из тура. И, конечно, это тяжело – он пропускает очень важную часть сезона. Я понимаю, насколько сложно находиться в самом водовороте соревнований и видеть, как твои соперники побеждают.

Но, думаю, самая хорошая новость в том, что если правильно восстановиться, никаких последствий не будет. Это не хроническая травма, и это главное. Он очень молод, у него впереди вся карьера. И ему нужно принимать решения, думая о своей карьере в долгосрочной перспективе.

Так что, мне кажется, он делает все правильно. Возвращаться нужно только тогда, когда запястье полностью восстановится. Потому что это не такая ситуация, как с моей стопой, она не будет продолжать мешать ему всю карьеру. Это то, что заживет, и после этого можно будет продолжать играть. Я это знаю по собственному опыту», – сказал Надаль в интервью Энди Роддику.

Алькарас снялся и с «Уимблдона». Травма оказалась жесткой?