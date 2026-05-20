Этчеверри упустил семь матчболов и проиграл Полу на пятисотнике в Гамбурге

Томас Мартин Этчеверри уступил Томми Полу во втором круге пятисотника в Гамбурге со счетом 7:6(5), 6:7(5), 6:7(7).

Встречу играли два дня: в первый у аргентинца было два матчбола на своей подаче во втором сете, во второй день он упустил еще пять в третьем сете. Четыре из них были на приеме, когда он вел 6:5, еще один – на тай-брейке.

25-я ракетка мира Этчеверри потерпел поражение в 14 из 15 последних встреч с игроками из топ-30.

Пол вышел в пятый четвертьфинал в сезоне и теперь встретится с Даниэлем Альтмайером.