Меньшик впервые с марта 2025-го проиграл сет с баранкой. По ходу матча он швырнул ракетку, а потом на нее наступил

Меньшик сломал ракетку в матче с Бусе, который проиграл с баранкой.

Якуб Меньшик проиграл во втором круге турнира в Гамбурге. Чех уступил 57-й ракетке мира Игнасио Бусе – 0:6, 3:6.

Во втором сете, проиграв подачу при счете 2:3, он с силой швырнул ракетку, а потом сломал ее, наступив.

Чех отдал партию под ноль четвертый раз в карьере, впервые – с марта 2025-го.