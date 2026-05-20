Меньшик впервые с марта 2025-го проиграл сет с баранкой. По ходу матча он швырнул ракетку, а потом на нее наступил
Меньшик сломал ракетку в матче с Бусе, который проиграл с баранкой.
Якуб Меньшик проиграл во втором круге турнира в Гамбурге. Чех уступил 57-й ракетке мира Игнасио Бусе – 0:6, 3:6.
Во втором сете, проиграв подачу при счете 2:3, он с силой швырнул ракетку, а потом сломал ее, наступив.
Чех отдал партию под ноль четвертый раз в карьере, впервые – с марта 2025-го.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: BB Tennis
