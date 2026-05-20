  • Роддик о предложении Медведева разрешить вызывать физио при судорогах: «Я с ним согласен, но с оговоркой – нельзя делать это перед чужой подачей»
Роддик о предложении Медведева разрешить вызывать физио при судорогах: «Я с ним согласен, но с оговоркой – нельзя делать это перед чужой подачей»

Роддик поддержал предложение Медведева разрешить вызывать физио при судорогах.

Энди Роддик поддержал предложение Даниила Медведева разрешить вызывать физиотерапевта на корт при судорогах.

Ранее россиянин сказал, что из-за запрета иногда в такой ситуации игроки берут медицинский перерыв с жалобами на «небольшую боль в ноге».

«Тут очевидная лазейка. Есть это правило [о том, что нельзя брать медперерыв из-за судорог], и по сути я с ним согласен: физическая готовность – часть тенниса. Разве игрок, который находится в лучшей форме, не должен получать преимущество, если у соперника сводит мышцы? Иначе это выглядит немного странно.

Но нет никаких шансов, что с этим когда-нибудь удастся покончить, если у игрока судороги. Если бы завтра во время матча у меня начались судороги и я знал, что достаточно сказать физиотерапевту: «У меня болят ноги», – после чего он вышел бы на корт, то формально я ведь не соврал бы. Получается, именно физиотерапевт должен сказать: «Нет, у тебя ничего не болит». Но, черт возьми, такого никогда не произойдет.

Я прекрасно понимаю, от чего отталкивается Медди [Даниил Медведев], потому что здесь можно просто соврать.

В целом я согласен с Медди, но с одной оговоркой, что нельзя вызывать физиотерапевта из-за судорог перед чужой подачей. Этим начнут злоупотреблять – специально сбивать подающего с ритма. В итоге ты выходишь подавать, не сыграв ни одного очка шесть минут. Нельзя допускать, чтобы это использовали против игрока, который физически готов и которому нужно подавать.

Возможно, это значит, что вызывать физиотерапевта нельзя во время смены сторон. Но меня бы чертовски взбесило, если бы соперник во втором сете сказал, что у него судороги, и таким образом мог бы сбить с ритма игрока, который подает на сет», – сказал Роддик во время своего подкаста.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennishead
Медвед визионер и идейный лидер. Без всяких шуток, будет здорово, если по окончании карьеры он станет функционером в мире тенниса и поможет внедрить нужные нововведения.
Если бы у него ещё было такое желание. А пока его даже семья не очень увлекает (как кажется), а вот Playstation с друзьями - другое дело.
