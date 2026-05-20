Роддик о предложении Медведева разрешить вызывать физио при судорогах: «Я с ним согласен, но с оговоркой – нельзя делать это перед чужой подачей»

Энди Роддик поддержал предложение Даниила Медведева разрешить вызывать физиотерапевта на корт при судорогах.

Ранее россиянин сказал, что из-за запрета иногда в такой ситуации игроки берут медицинский перерыв с жалобами на «небольшую боль в ноге».

«Тут очевидная лазейка. Есть это правило [о том, что нельзя брать медперерыв из-за судорог], и по сути я с ним согласен: физическая готовность – часть тенниса. Разве игрок, который находится в лучшей форме, не должен получать преимущество, если у соперника сводит мышцы? Иначе это выглядит немного странно.

Но нет никаких шансов, что с этим когда-нибудь удастся покончить, если у игрока судороги. Если бы завтра во время матча у меня начались судороги и я знал, что достаточно сказать физиотерапевту: «У меня болят ноги», – после чего он вышел бы на корт, то формально я ведь не соврал бы. Получается, именно физиотерапевт должен сказать: «Нет, у тебя ничего не болит». Но, черт возьми, такого никогда не произойдет.

Я прекрасно понимаю, от чего отталкивается Медди [Даниил Медведев], потому что здесь можно просто соврать.

В целом я согласен с Медди, но с одной оговоркой, что нельзя вызывать физиотерапевта из-за судорог перед чужой подачей. Этим начнут злоупотреблять – специально сбивать подающего с ритма. В итоге ты выходишь подавать, не сыграв ни одного очка шесть минут. Нельзя допускать, чтобы это использовали против игрока, который физически готов и которому нужно подавать.

Возможно, это значит, что вызывать физиотерапевта нельзя во время смены сторон. Но меня бы чертовски взбесило, если бы соперник во втором сете сказал, что у него судороги, и таким образом мог бы сбить с ритма игрока, который подает на сет», – сказал Роддик во время своего подкаста.