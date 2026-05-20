Дрэйпер вернется в тур после травмы колена на пятисотнике в Лондоне

Стали известны участники турнира ATP 500 в Лондоне, который состоится 15-21 июня.

Джек Дрэйпер проведет первый турнир с апреля. Напомним, во время пятисотника в Барселоне он травмировал колено.

В заявочный лист также вошли:

Действующий чемпион Карлос Алькарас, получивший травму запястья в Барселоне, пропустит турнир – ранее испанец также снялся с «Уимблдона».

