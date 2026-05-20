Ролан Гаррос. Квалификация. Корнеева, Приданкина, Стивенс вышли в финал, Андрееску, Плишкова выбыли
Играют второй круг женской квалификации «Ролан Гаррос».
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Второй круг
Елена Приданкина (Россия) – Юлия Авдеева (Россия) – 7:5, 6:1
Алина Корнеева (Россия) – Жасмин Ортенци (Аргентина) – 4:6, 6:4, 6:2
Слоун Стивенс (США) – Лиза Пигато (Италия) – 6:4, 6:1
Каролина Плишкова (Чехия) – Марина Бассольс-Рибера (Испания) – 3:6, 2:6
Бьянка Андрееску (Канада) – Виктория Грунчакова (Словакия) – 7:6(2), 4:6, 4:6
Мария Тимофеева (Узбекистан) – Мария Лурдес Карле (Аргентина) – 6:2, 0:6, 4:6
Полина Кудерметова (Узбекистан) – Виктория Томова (Болгария) – 7:6(2), 6:7(5), 6:4
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Благо, у чешек конвейер работает
Ну и Полине удачи. Она в последнее время очень неплохо играет.