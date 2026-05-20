  • Ролан Гаррос. Квалификация. Корнеева, Приданкина, Стивенс вышли в финал, Андрееску, Плишкова выбыли
Играют второй круг женской квалификации «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Второй круг

Елена Приданкина (Россия)Юлия Авдеева (Россия) – 7:5, 6:1

Алина Корнеева (Россия) – Жасмин Ортенци (Аргентина) – 4:6, 6:4, 6:2

Слоун Стивенс (США) – Лиза Пигато (Италия) – 6:4, 6:1

Каролина Плишкова (Чехия) – Марина Бассольс-Рибера (Испания) – 3:6, 2:6

Бьянка Андрееску (Канада) – Виктория Грунчакова (Словакия) – 7:6(2), 4:6, 4:6

Мария Тимофеева (Узбекистан) – Мария Лурдес Карле (Аргентина) – 6:2, 0:6, 4:6

Полина Кудерметова (Узбекистан) – Виктория Томова (Болгария) – 7:6(2), 6:7(5), 6:4

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
молодец Алина! матч не стал легкой прогулкой, но наша умница-красавица забрала его в трех сетах:)
Корнеева все что можно и нельзя в ауты отправляет. Я понимаю, что она после повреждения, но нельзя же так играть, если рассчитываешь на серьезную карьеру.
Третий сет Алина хорошо провела, по делу забрала матч
барахлит хок ай на РГ.. чуть не украл у Алины брейк, нормальная судья оказалась, спустилась и показала, что мяч в корте
Это не хок ай, там челы стоят ауты смотрят
Вот время летит... С финала Уима пять лет прошло, а Плишкова уже вылетает в квалификации...
экс первая ракетка мира играет в квалификации.БШ...первый случай в истории если не ошибся всего 29 ракеток, но только Плишкова играет квалификацию после того как побывала первой
Я поэтому и в шоке, что она вылетает в квале...
Благо, у чешек конвейер работает
Мучается Алина.. ведь местами просто переигрывает соперницу, но тут же отдает из-за собственных ошибок..
взяла Алина сет, 1:1.. жду продолжения..
Удачи Алине. Хочется, чтобы он наконец обрела стабильность и стала подниматься в рейтинге.
Ну и Полине удачи. Она в последнее время очень неплохо играет.
Дак вот пора бы уже Алине, пора. Через месяц 19 стукнет, а она ещё даже в сотню никак войти не может.
Что поделать, у каждого свое время. Но хочется уже видеть еще почаще на серьезных турнирах.
Молодцы девчонки. Показали рядом Приданкину и японку, сразу ассоциация -Голиаф одолел Давида)
