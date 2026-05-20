0

Ролан Гаррос. Квалификация. Сафиуллин вышел в финал, Гоффен, Томич выбыли

В Париже проходит второй круг квалификации «Ролан Гаррос».

В Париже играют за выход в финал мужской квалификации «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Второй круг

Бернанрд Томич (Австралия) – Федерико Чина (Италия) – 2:6, 4:6

Давид Гоффен (Бельгия) – Тоби Сэмюэл (Великобритания) – 7:5, 3:6, 3:6

Роман Сафиуллин (Россия) – Йоэль Шверцлер (Австрия) – 6:4, 6:4

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoДавид Гоффен
Йоэль Шверцлер
logoATP
logoРоман Сафиуллин
результаты
Тоби Сэмюэл
logoРолан Гаррос

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пока всё отлично, остаётся последний шаг. В целом Роман должен уверенно возвращаться в топ-100 в ближайшее время, главное чтобы опять травмы не подкосили.
Кто тренирует Романа сейчас?
Сафиуллин перед этим выдал серию из 13 побед и одного поражения, выиграл 2 челленджера. Болею за него
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пол отыграл у Де Минаура сет и брейк и десятый раз вышел в финал
6 минут назад
Гамбург (ATP). Бусе вышел в финал, Де Минаур выбыл
16 минут назад
Бублик о поражении от Тьена: «Дядя в культурном шоке сейчас»
25 минут назад
Мбоко третий раз в сезоне вышла в финал на уровне тура
32 минуты назад
Страсбург (WTA). Мбоко и Наварро вышли в финал
41 минуту назад
Медведев об отсутствии Алькараса на «Ролан Гаррос»: «Для меня это ничего не меняет – здесь я никогда не доходил до полуфинала»
52 минуты назад
Швентек о словах директора турнира в Дубае про штрафы за поздний отказ: «Мы что, рабы? У нас есть право принимать решения»
сегодня, 16:55
Синнер о самочувствии после «Мастерса» в Риме: «Все еще пытаюсь восстановиться»
сегодня, 16:23
Ролан Гаррос. Приданкина, Корнеева вышли в основную сетку, Полина Кудерметова выбыла
сегодня, 16:00
Тьен обыграл Бублика и впервые вышел в финал на грунте
сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем