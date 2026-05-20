Ролан Гаррос. Квалификация. Сафиуллин вышел в финал, Гоффен, Томич выбыли
В Париже проходит второй круг квалификации «Ролан Гаррос».
В Париже играют за выход в финал мужской квалификации «Ролан Гаррос».
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
24 мая – 7 июня 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 61 723 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Второй круг
Бернанрд Томич (Австралия) – Федерико Чина (Италия) – 2:6, 4:6
Давид Гоффен (Бельгия) – Тоби Сэмюэл (Великобритания) – 7:5, 3:6, 3:6
Роман Сафиуллин (Россия) – Йоэль Шверцлер (Австрия) – 6:4, 6:4
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
