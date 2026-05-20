  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Бывший тренер Синнера Пьятти: «Когда я впервые увидел Янника, то сразу сравнил его с Джоковичем. Он стал ориентиром»
0

Бывший тренер Синнера Пьятти: «Когда я впервые увидел Янника, то сразу сравнил его с Джоковичем. Он стал ориентиром»

Пьятти: Синнеру повезло, что, когда я тренировал Шарапову, он был рядом.

 Риккардо Пьятти рассказал о работе с Янником Синнером. Итальянец тренировал первую ракетку мира с подросткового возраста и до 2022-го.

– Нам пришлось все строить с нуля, потому что физически он был небольшого роста – нужно было дать ему время на развитие. Кроме того, ему необходимо было понять свой стиль игры, ведь он играл очень мало. До 14 лет он тренировался три раза в неделю.

Наш подход заключался в том, чтобы очень много работать над техникой и добиваться того, чтобы удары с задней линии были максимально чистыми и прямолинейными, потому что, когда я впервые его увидел, то сразу сравнил его с Ноле. Он стал ориентиром. Я работал с Джоковичем год, когда тому было 17 лет, у меня были все видео, и [Синнер] был очень на него похож.

Я всегда хотел понять, как эти игроки могут побеждать топ-2. В тот период Рафа, Роджер и Ноле доминировали в теннисе. Мне посчастливилось тренировать Ноле, а Янник – игрок, который больше похож на Ноле, чем на Рафу и Роджера, поэтому я постарался понять, как Ноле выстраивал свой теннис, как развивался в игре. Мы работали в этом направлении.

Яннику повезло, что, когда я тренировал Марию [Шарапову], он был рядом, наблюдал, получал много информации. Я заставлял его играть с Милошем Раоничем, когда тот был третьим в мире. Он переживал все эти ситуации, иэто очень пригодилось ему в дальнейшей карьере.

– Ты объяснил себе, почему Карлос Алькарас выиграл «Большой шлем» раньше него?

– Пока я работал с Янником, мы ездили с врачом и Далибором Сиролой, который занимался физической подготовкой, потому что это было самое важное. Он еще рос физически. Поэтому Далибор вместе с Клаудио Зималья решили не перегружать его физически, иначе у него возникли бы проблемы. Карлос, мне кажется, от природы гораздо более предрасположен к силе, и поэтому биологически созрел раньше.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoЯнник Синнер
logoМария Шарапова
logoКарлос Алькарас
logoМилош Раонич
logoWTA
logoATP

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ибо только незрячий может не видеть сходства Джоковича с Синнером :)
Ответcosset
Ибо только незрячий может не видеть сходства Джоковича с Синнером :)
Как тут раньше писали, Синнер - Джокович 2.0. Но на самом деле Джокович - Синнер 0.5🤔
ОтветStas Salesov
Как тут раньше писали, Синнер - Джокович 2.0. Но на самом деле Джокович - Синнер 0.5🤔
И чем дальше, тем больше это похоже на правду.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хачанов о том, что Алькарас не сыграет на «Ролан Гаррос»: «Раньше доминировала Большая тройка, но люди хотели видеть и других победителей»
15 мая, 19:26
Синнер после победы на пятом «Мастерсе» подряд: «Я не играю ради рекордов – я играю ради себя, команды и семьи»
3 мая, 19:34
Синнер – первый теннисист, взявший трофеи пяти «Мастерсов» подряд
3 мая, 16:11
Рекомендуем
Главные новости
Пол отыграл у Де Минаура сет и брейк и десятый раз вышел в финал
5 минут назад
Гамбург (ATP). Бусе вышел в финал, Де Минаур выбыл
15 минут назад
Бублик о поражении от Тьена: «Дядя в культурном шоке сейчас»
24 минуты назад
Мбоко третий раз в сезоне вышла в финал на уровне тура
31 минуту назад
Страсбург (WTA). Мбоко и Наварро вышли в финал
40 минут назад
Медведев об отсутствии Алькараса на «Ролан Гаррос»: «Для меня это ничего не меняет – здесь я никогда не доходил до полуфинала»
51 минуту назад
Швентек о словах директора турнира в Дубае про штрафы за поздний отказ: «Мы что, рабы? У нас есть право принимать решения»
сегодня, 16:55
Синнер о самочувствии после «Мастерса» в Риме: «Все еще пытаюсь восстановиться»
сегодня, 16:23
Ролан Гаррос. Приданкина, Корнеева вышли в основную сетку, Полина Кудерметова выбыла
сегодня, 16:00
Тьен обыграл Бублика и впервые вышел в финал на грунте
сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем