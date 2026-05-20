Бывший тренер Синнера Пьятти: «Когда я впервые увидел Янника, то сразу сравнил его с Джоковичем. Он стал ориентиром»

Пьятти: Синнеру повезло, что, когда я тренировал Шарапову, он был рядом.

Риккардо Пьятти рассказал о работе с Янником Синнером . Итальянец тренировал первую ракетку мира с подросткового возраста и до 2022-го.

– Нам пришлось все строить с нуля, потому что физически он был небольшого роста – нужно было дать ему время на развитие. Кроме того, ему необходимо было понять свой стиль игры, ведь он играл очень мало. До 14 лет он тренировался три раза в неделю.

Наш подход заключался в том, чтобы очень много работать над техникой и добиваться того, чтобы удары с задней линии были максимально чистыми и прямолинейными, потому что, когда я впервые его увидел, то сразу сравнил его с Ноле. Он стал ориентиром. Я работал с Джоковичем год, когда тому было 17 лет, у меня были все видео, и [Синнер] был очень на него похож.

Я всегда хотел понять, как эти игроки могут побеждать топ-2. В тот период Рафа , Роджер и Ноле доминировали в теннисе. Мне посчастливилось тренировать Ноле, а Янник – игрок, который больше похож на Ноле, чем на Рафу и Роджера, поэтому я постарался понять, как Ноле выстраивал свой теннис, как развивался в игре. Мы работали в этом направлении.

Яннику повезло, что, когда я тренировал Марию [Шарапову ], он был рядом, наблюдал, получал много информации. Я заставлял его играть с Милошем Раоничем , когда тот был третьим в мире. Он переживал все эти ситуации, иэто очень пригодилось ему в дальнейшей карьере.

– Ты объяснил себе, почему Карлос Алькарас выиграл «Большой шлем» раньше него?

– Пока я работал с Янником, мы ездили с врачом и Далибором Сиролой, который занимался физической подготовкой, потому что это было самое важное. Он еще рос физически. Поэтому Далибор вместе с Клаудио Зималья решили не перегружать его физически, иначе у него возникли бы проблемы. Карлос, мне кажется, от природы гораздо более предрасположен к силе, и поэтому биологически созрел раньше.