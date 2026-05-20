Девять россиянок, включая Кудерметову, попали в заявку основной сетки «Уимблдона», Павлюченкова и Берреттини – запасные
Стали известны заявочные листы «Уимблдона». Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.
В мужской сетке защищенным рейтингом воспользовался Танаси Коккинакис. В основную сетку попадут все игроки до 104-й ракетки мира Люки Ван Аша включительно, Матео Берреттини – четвертый в списке запасных. Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы запястья, из-за которой не выступает с апреля.
Из россиян сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
По защищенному рейтингу у женщин сыграют Каролина Плишкова, Ирина Бегу, Сара Соррибес-Тормо, Аой Ито. В заявку основной сетки также вошли все теннисистки из топ-104, включая Веронику Кудерметову, которая ни разу не вышла на соревнования в этом сезоне.
Помимо нее, в основную сетку турнира попали еще восемь российских теннисисток: Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева и Анна Блинкова.
Анастасия Павлюченкова – 14-я в списке запасных.
