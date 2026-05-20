  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Девять россиянок, включая Кудерметову, попали в заявку основной сетки «Уимблдона», Павлюченкова и Берреттини – запасные
0

Девять россиянок, включая Кудерметову, попали в заявку основной сетки «Уимблдона», Павлюченкова и Берреттини – запасные

Девять россиянок попали в заявку основной сетки «Уимблдона».

Стали известны заявочные листы «Уимблдона». Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.

В мужской сетке защищенным рейтингом воспользовался Танаси Коккинакис. В основную сетку попадут все игроки до 104-й ракетки мира Люки Ван Аша включительно, Матео Берреттини – четвертый в списке запасных. Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы запястья, из-за которой не выступает с апреля.

Из россиян сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

По защищенному рейтингу у женщин сыграют Каролина Плишкова, Ирина Бегу, Сара Соррибес-Тормо, Аой Ито. В заявку основной сетки также вошли все теннисистки из топ-104, включая Веронику Кудерметову, которая ни разу не вышла на соревнования в этом сезоне.

Помимо нее, в основную сетку турнира попали еще восемь российских теннисисток: Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева и Анна Блинкова.

Анастасия Павлюченкова – 14-я в списке запасных.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoУимблдон
logoТанаси Коккинакис
logoДаниил Медведев
logoАндрей Рублев
logoКарен Хачанов
logoКарлос Алькарас
logoВероника Кудерметова
logoМирра Андреева
logoАнна Калинская
logoЕкатерина Александрова
logoДиана Шнайдер
logoАнна Блинкова
logoОксана Селехметьева
logoАнастасия Захарова
logoWTA
logoATP
logoСара Соррибес-Тормо
logoКаролина Плишкова
logoАой Ито
logoАнастасия Павлюченкова
logoЛюдмила Самсонова

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну заголовки пишете, как двоечники
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пол отыграл у Де Минаура сет и брейк и десятый раз вышел в финал
5 минут назад
Гамбург (ATP). Бусе вышел в финал, Де Минаур выбыл
15 минут назад
Бублик о поражении от Тьена: «Дядя в культурном шоке сейчас»
24 минуты назад
Мбоко третий раз в сезоне вышла в финал на уровне тура
31 минуту назад
Страсбург (WTA). Мбоко и Наварро вышли в финал
40 минут назад
Медведев об отсутствии Алькараса на «Ролан Гаррос»: «Для меня это ничего не меняет – здесь я никогда не доходил до полуфинала»
51 минуту назад
Швентек о словах директора турнира в Дубае про штрафы за поздний отказ: «Мы что, рабы? У нас есть право принимать решения»
сегодня, 16:55
Синнер о самочувствии после «Мастерса» в Риме: «Все еще пытаюсь восстановиться»
сегодня, 16:23
Ролан Гаррос. Приданкина, Корнеева вышли в основную сетку, Полина Кудерметова выбыла
сегодня, 16:00
Тьен обыграл Бублика и впервые вышел в финал на грунте
сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем