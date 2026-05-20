Девять россиянок, включая Кудерметову, попали в заявку основной сетки «Уимблдона», Павлюченкова и Берреттини – запасные

Девять россиянок попали в заявку основной сетки «Уимблдона».

Стали известны заявочные листы «Уимблдона ». Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля.

В мужской сетке защищенным рейтингом воспользовался Танаси Коккинакис . В основную сетку попадут все игроки до 104-й ракетки мира Люки Ван Аша включительно, Матео Берреттини – четвертый в списке запасных. Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы запястья, из-за которой не выступает с апреля.

Из россиян сыграют Даниил Медведев , Андрей Рублев и Карен Хачанов .

По защищенному рейтингу у женщин сыграют Каролина Плишкова, Ирина Бегу, Сара Соррибес-Тормо, Аой Ито. В заявку основной сетки также вошли все теннисистки из топ-104, включая Веронику Кудерметову , которая ни разу не вышла на соревнования в этом сезоне.

Помимо нее, в основную сетку турнира попали еще восемь российских теннисисток: Мирра Андреева , Екатерина Александрова , Людмила Самсонова, Анна Калинская , Диана Шнайдер , Анастасия Захарова , Оксана Селехметьева и Анна Блинкова .

Анастасия Павлюченкова – 14-я в списке запасных.