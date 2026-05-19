Каспер Рууд: «Каждый раз, когда приезжаю в Женеву, потом показываю хороший результат на «Ролан Гаррос»
Рууд о том, почему играет в Женеве после Рима: мне нравится играть на грунте.
Каспер Рууд поделился настроем на турнир в Женеве после победы над Дженсоном Бруксби (6:3, 7:5).
В воскресенье норвежец проиграл Яннику Синнеру в финале «Мастерса» в Риме (4:6, 4:6).
«Грунтовая серия получается довольно насыщенной, но это отличные турниры, и мне нравится здесь играть. Мне нравится играть на грунте.
Я стараюсь максимально использовать грунтовый сезон, и каждый раз, когда приезжаю в Женеву, потом показываю хороший результат на «Ролан Гаррос». Надеюсь, эта традиция продолжится», – сказал двукратный финалист «Ролан Гаррос».
За выход в четвертьфинал шестой сеяный сыграет с Рафаэлем Коллиньоном.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
