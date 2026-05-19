Янник Синнер: «Самыми тяжелыми были месяцы перед дисквалификацией. Я ни с кем не мог об этом поговорить»

Синнер об отстранении: пришлось расплачиваться за ошибку, которую я не совершал.

Первая ракетка мира Янник Синнер заявил, что еще не полностью реализовал свой потенциал.

«Я не верю, что в 24 года можно на 100% реализовать свой потенциал. Надеюсь прийти к этому через несколько лет. Лучшая версия Янника Синнера – это игрок, который очень хорошо подает, действует агрессивно и при этом умеет читать любую ситуацию на корте. Но я не могу предсказывать будущее».

О том, что его называют роботом

«У меня есть репутация игрока без эмоций, но это потому что я максимально сосредоточен на том, что должен делать. Просто я стараюсь не показывать эмоции соперникам.

Слово «робот» для меня не звучит как что-то уничижительное. Так я устроен. Я всегда стараюсь быть максимально точным, выбирать правильный удар в нужный момент. А для этого нужно быть в отличной физической и ментальной форме. Именно поэтому я так много тренируюсь – чтобы быть максимально готовым к важным моментам матча».

О поражении в финале «Ролан Гаррос»-2025

«Это был один из самых сложных моментов в карьере. Было бы ложью сказать, что я легко это пережил. Я всегда стараюсь быстро двигаться дальше – даже после побед. Именно так мне удалось выиграть «Уимблдон » сразу после Парижа. Но из того поражения я вынес очень важные уроки».

О дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

«Самыми тяжелыми были месяцы перед дисквалификацией. Я ни с кем не мог об этом поговорить. На корте я выглядел очень грустным, потому что именно таким и был – я не чувствовал себя свободным.

Но я верю, что ничего не происходит просто так. Убежден, что все это сделало меня сильнее. Я понял, кто мои настоящие друзья, и это тоже очень помогло. Не сказал бы, что это кардинально изменило меня как человека, но точно заставило многое осознать.

Это был очень сложный эпизод, потому что пришлось расплачиваться за ошибку, которую я не совершал. Однажды утром я проснулся с мыслью, что нужно превратить все это во что-то позитивное. Я провел время с семьей, а потом с головой ушел в работу – очень много времени провел в зале. Когда я вернулся в тур в Риме, то был по-настоящему счастлив и почувствовал огромное облегчение. Просто хотел наслаждаться моментом – и сделал это. А после показал очень хороший теннис», – сказал Синнер в интервью L’Équipe.

