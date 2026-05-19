Альтмайер отыграл подачу на матч у Шелтона и 7-й раз обыграл соперника из топ-10

Шестая ракетка мира Бен Шелтон во втором круге в Гамбурге за 2 часа 50 минут проиграл №65 Даниэлю Альтмайеру – 6:4, 6:7(4), 4:6.

Во втором сете американец не подал на матч при счете 5:4. Прервалась 11-матчевая победная серия Шелтона на турнирах ATP 500.

Для немца это первая победа над игроком топ-10 с октябрьского турнира в Париже. Тогда он обыграл №9 Каспера Рууда.

Его общий баланс против десятки теперь составляет 7:12.

В четвертьфинале Альтмайер поборется с Томми Полом или Томасом Мартином Этчеверри.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Альтмайер сам максимум до 44-го места добирался, баланс 7:12 против топ-10 это прямо ого-го
необычно, надо статистику глянуть по таким критериям
Грунтовик
