Альтмайер отыграл подачу на матч у Шелтона и 7-й раз обыграл соперника из топ-10

Шестая ракетка мира Бен Шелтон во втором круге в Гамбурге за 2 часа 50 минут проиграл №65 Даниэлю Альтмайеру – 6:4, 6:7(4), 4:6.

Во втором сете американец не подал на матч при счете 5:4. Прервалась 11-матчевая победная серия Шелтона на турнирах ATP 500.

Для немца это первая победа над игроком топ-10 с октябрьского турнира в Париже. Тогда он обыграл №9 Каспера Рууда .

Его общий баланс против десятки теперь составляет 7:12.

В четвертьфинале Альтмайер поборется с Томми Полом или Томасом Мартином Этчеверри .