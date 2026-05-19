Корретха о травме Алькараса: «Ожидание становится все более долгим, тяжелым и очень грустным»

Корретха о травме Алькараса: ожидание становится все более долгим.

Экс-вторая ракетка мира Алекс Корретха высказался о том, что Карлос Алькарас пропустит «Уимблдон » из-за травмы запястья.

«Ожидание становится все более долгим, тяжелым и очень грустным. Но самое главное – хорошо восстановиться и вернуться, когда это станет возможным.

Держись, Карлитос❤️», – написал Корретха.

В прошлом году испанец дошел до финала британского «Большого шлема».

