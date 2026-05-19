Мартинес и Сакамото чуть не подрались после матча в квалификации «Ролан Гаррос»

Между Педро Мартинесом и Реем Сакамото произошел конфликт после матча квалификации «Ролан Гаррос ». Испанец победил со счетом 6:2, 7:5 и вышел во второй круг.

После матча они пожали друг другу руки и начали выяснять отношения на повышенных тонах. Мартинес сказал японцу: «Давай выйдем».

Судье Джону Блуму пришлось спуститься с вышки и разнимать игроков.