Мартинес и Сакамото чуть не подрались после матча в квалификации «Ролан Гаррос»
Между Педро Мартинесом и Реем Сакамото произошел конфликт после матча квалификации «Ролан Гаррос». Испанец победил со счетом 6:2, 7:5 и вышел во второй круг.
После матча они пожали друг другу руки и начали выяснять отношения на повышенных тонах. Мартинес сказал японцу: «Давай выйдем».
Судье Джону Блуму пришлось спуститься с вышки и разнимать игроков.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
