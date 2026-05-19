Девять теннисисток топ-10 сыграют на турнире в Берлине
Стала известна заявка турнира WTA 500 в Берлине, который стартует 15 июня.
В Германии сыграют девять игроков топ-10:
Арина Соболенко (1);
Елена Рыбакина (2);
Коко Гауфф (4);
Джессика Пегула (5);
Аманда Анисимова (6);
Элина Свитолина (7);
Мирра Андреева (8);
Виктория Мбоко (9);
Каролина Мухова (10).
Из россиянок на турнир также заявились Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.
Полный список участниц здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Очень мощный состав участниц!