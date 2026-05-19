  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас – первый после Кириоса финалист «Уимблдона», пропустивший турнир на следующий год
0

Алькарас – первый после Кириоса финалист «Уимблдона», пропустивший турнир на следующий год

Алькарас не сыграет на «Уимблдоне» из-за травмы запястья.

Карлос Алькарас впервые в карьере пропустит «Уимблдон» после выхода в финал турнира годом ранее.

Последним финалистом «Уимблдона», который не сыграл на турнире в следующем сезоне, был Ник Кириос в 2023 году.

Из-за пропуска травяного сезона испанец потеряет 1700 рейтинговых очков:

  • 1300 – за прошлогодний финал «Уимблдона»;

  • 500 – за титул в Queen’s Club.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoУимблдон
logoКарлос Алькарас
logoНик Кириос
logoATP

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Такими темпами Зверев обгонит Алькараса в рейтинге к ЮСО)
Но не последний..
1800
Ибо,
1300 – за прошлогодний финал «Уимблдона»;
....
ОтветАнтон Тимофеев
1800 Ибо, 1300 – за прошлогодний финал «Уимблдона»; ....
1200 - в мужском теннисе финалист ТБШ ))
ОтветLover_N001
1200 - в мужском теннисе финалист ТБШ ))
Это раньше так было, последние несколько лет стало 1300)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькарас не сыграет на «Уимблдоне»
19 мая, 14:50
Рекомендуем
Главные новости
Пол отыграл у Де Минаура сет и брейк и десятый раз вышел в финал
4 минуты назад
Гамбург (ATP). Бусе вышел в финал, Де Минаур выбыл
14 минут назад
Бублик о поражении от Тьена: «Дядя в культурном шоке сейчас»
23 минуты назад
Мбоко третий раз в сезоне вышла в финал на уровне тура
30 минут назад
Страсбург (WTA). Мбоко и Наварро вышли в финал
39 минут назад
Медведев об отсутствии Алькараса на «Ролан Гаррос»: «Для меня это ничего не меняет – здесь я никогда не доходил до полуфинала»
50 минут назад
Швентек о словах директора турнира в Дубае про штрафы за поздний отказ: «Мы что, рабы? У нас есть право принимать решения»
сегодня, 16:55
Синнер о самочувствии после «Мастерса» в Риме: «Все еще пытаюсь восстановиться»
сегодня, 16:23
Ролан Гаррос. Приданкина, Корнеева вышли в основную сетку, Полина Кудерметова выбыла
сегодня, 16:00
Тьен обыграл Бублика и впервые вышел в финал на грунте
сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем