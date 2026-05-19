Алькарас – первый после Кириоса финалист «Уимблдона», пропустивший турнир на следующий год
Алькарас не сыграет на «Уимблдоне» из-за травмы запястья.
Карлос Алькарас впервые в карьере пропустит «Уимблдон» после выхода в финал турнира годом ранее.
Последним финалистом «Уимблдона», который не сыграл на турнире в следующем сезоне, был Ник Кириос в 2023 году.
Из-за пропуска травяного сезона испанец потеряет 1700 рейтинговых очков:
1300 – за прошлогодний финал «Уимблдона»;
500 – за титул в Queen’s Club.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Ибо,
