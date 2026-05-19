Турсунов о спаде Димитрова: «Теннисный мир жесток и беспощаден»
Экс-20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов высказался о поражении Григора Димитрова в квалификации «Ролан Гаррос». Болгарин уступил Жайме Фариа – 6:3, 5:7, 6:7(6-10).
Болгарин впервые с 2010 года не сыграет в основной сетке французского «Большого шлема».
«Как-то незаметно, почти год спустя после матча, где Григор вел 2:0 по сетам у ныне непобедимого Янника Синнера, он проигрывает в первом круге квалификации и находится на 170-й строчке рейтинга. Теннисный мир жесток и беспощаден!
Как думаете, тряхнет стариной еще?!» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Турсунова
