Турсунов о спаде Димитрова: «Теннисный мир жесток и беспощаден»

Экс-20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов высказался о поражении Григора Димитрова в квалификации «Ролан Гаррос». Болгарин уступил Жайме Фариа – 6:3, 5:7, 6:7(6-10).

Болгарин впервые с 2010 года не сыграет в основной сетке французского «Большого шлема».

«Как-то незаметно, почти год спустя после матча, где Григор вел 2:0 по сетам у ныне непобедимого Янника Синнера, он проигрывает в первом круге квалификации и находится на 170-й строчке рейтинга. Теннисный мир жесток и беспощаден!

Как думаете, тряхнет стариной еще?!» – написал Турсунов в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Турсунова
Ну Грише 35, пятнадцать лет почти в топе был
Мир вообще жесток и беспощаден. Теннисный, не теннисный — неважно.
Просто он зачем-то решил сыграть в ноябре вместо того чтобы досидеть 6 месяцев и уже потом спокойно возвращаться с защищенным рейтингом. А теперь он вынужден играть квалификации. Где здесь вообще логика?
Он красивый, а не стратегический
Грустно, еще прошлым летом закрывал Синнера на Уиме... А сейчас отлетает в первом раунде квалификации.
На голову Димитрова Турсунова ещё не хватало😊
После 0:0 с Береттини Даню тоже отменяли.
Димитров впервые с 2010-го не сыграет в основе «Ролан Гаррос»
