Алькарас не сыграет на «Уимблдоне»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас объявил, что пропустит «Уимблдон» и турнир в лондонском Queen’s Club. 

Испанец продолжает восстанавливаться от травмы запястья, полученной в Барселоне.

«Мое восстановление идет по плану, и я чувствую себя гораздо лучше, но, к сожалению, я пока не готов играть, поэтому мне придется пропустить травяной сезон.

Queen’s Club и «Уимблдон» – два по-настоящему особенных для меня турнира, и мне будет их очень не хватать.

Мы продолжаем работать, чтобы я смог вернуться как можно скорее! ❤️», – твитнул Алькарас.

Насколько страшная травма у Алькараса? У испанцев есть инсайды

Новак давай родной! Такого шанса больше не будет никогда! Двадцать Пятый в Париже или Лондоне и клянусь в запой уйду!
ОтветАлексaндр Молодкин
Он постарается, конечно, но о твоем запое, к счастью, никогда не узнает)))
ОтветАлексaндр Молодкин
... Вы сайту нужны здоровым, а он ещё поиграет.... Берегите себя!
После такой травмы главное вернуться на свой уровень, а пропуск турниров - мелочи
ОтветНикита Волк
Тим не смог, Дель Потро пришлось менять технику.
ОтветДенис Малинин
Тим очень быстро решил вернуться, но этим запустил процесс постоянных поражений в первых кругах, нестабильной игры, а из этого уже родились потеря уверенности в себе и завершение карьеры. Ну и он изменил замах на форхенде, что ему принесло единственный Мастерс, единственный шлем, финал Австралии, два финала итоговых. Запястье не выдержало сильных ударов при новом замахе. Ну и он любил играть очень много лишних турниров. Накопительный эффект. Форхенд он потерял и конец
Что может помешать Грешнику сделать дубль? Новак Ветеранович? Может быть, на РГ следует подзабить и зарядиться на травку? Другого шанса уже ТОЧНО НЕ БУДЕТ!!! Или Париж, или Лондон
ОтветГранитный камушек в груди
Тоже считаю, что Новаку лучше вообще не играть или слиться в первых кругах. Но тот же федерер играл в полуфинале Ролан гарроса в 19 и имел матч болы на Уимблдоне 19
ОтветГранитный камушек в груди
Медвед второго сета может помешать
Целый теннисный сезон на выброс для фанатов
Говорить, что восстановление идёт по плану в том же объявлении, что и о пропуске ТШБ, в котором ранее по плану восстановления собирался играть, как-то странно. Здоровья Карлосу, давай, возвращайся полноценным, без тебя и Ноле скучно.
Рановато как-то начали сбываться прогнозы.. О том, что Алькараса начнут мучать травмы, а Синнер будет последовательно брать турниры до 40, благодаря клостебол-сберегающим тело методикам и роботизированному теннису
ОтветStas Salesov
Выход на пик в слишком раннем возрасте имеет всегда последствия. И психологические и физические
ОтветRatush
Как там Кэхилл говорил, у них план вывести Синнера на пик к 28 году вроде бы?
Джокович бывало Истомину отлетал на РГ и Куэрри на Уимблдоне. Надо надеятся на чудо, и, что Синнер найдет своих "героев" во Франции и Британии)) и Новак заберёт этот 25 шлем
ОтветBrustratt
Истомину он проигрывал на АО, когда связался с гуру-шарлатаном и был на спаде
ОтветBakket
Прошу прощения. Запамятовал. Да, на АО.
Мда, сглазил кто-то Карлитоса что ли. Только взял Карьерный как всё пошло по одному месту…
ОтветTarkovski
А прямую логику вы не видите?
Джоковичу нужно попытаться забрать Уимблдон. Больше шансов не будет
Синнеру то кто теперь помешает Шлем взять?
ОтветJ_S
Никто
