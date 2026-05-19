Алькарас не сыграет на «Уимблдоне»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас объявил, что пропустит «Уимблдон » и турнир в лондонском Queen’s Club.

Испанец продолжает восстанавливаться от травмы запястья, полученной в Барселоне.

«Мое восстановление идет по плану, и я чувствую себя гораздо лучше, но, к сожалению, я пока не готов играть, поэтому мне придется пропустить травяной сезон.

Queen’s Club и «Уимблдон» – два по-настоящему особенных для меня турнира, и мне будет их очень не хватать.

Мы продолжаем работать, чтобы я смог вернуться как можно скорее! ❤️», – твитнул Алькарас.

Насколько страшная травма у Алькараса? У испанцев есть инсайды