Алькарас не сыграет на «Уимблдоне»
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас объявил, что пропустит «Уимблдон» и турнир в лондонском Queen’s Club.
Испанец продолжает восстанавливаться от травмы запястья, полученной в Барселоне.
«Мое восстановление идет по плану, и я чувствую себя гораздо лучше, но, к сожалению, я пока не готов играть, поэтому мне придется пропустить травяной сезон.
Queen’s Club и «Уимблдон» – два по-настоящему особенных для меня турнира, и мне будет их очень не хватать.
Мы продолжаем работать, чтобы я смог вернуться как можно скорее! ❤️», – твитнул Алькарас.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @carlosalcaraz
