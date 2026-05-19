Александрова проиграла третий матч подряд. В 2026-м она выиграла лишь 6 матчей из 18

Екатерина Александрова проиграла Энн Ли во втором круге в Страсбурге – 6:4, 4:6, 3:6.

Во втором сете Александрова вела 2:0. Она проиграла третий матч подряд. В целом в 2026-м россиянка выиграла лишь шесть матчей из 18.

Ли, в свою очередь, шестой раз победила соперницу из топ-20 (при 16 поражениях).

В четвертьфинале американка сыграет с Мари Бузковой или Александрой Олейниковой .