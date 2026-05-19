Шесть теннисистов топ-10 сыграют на турнире ATP 500 в Галле
Стала известна заявка турнира ATP 500 в Галле, который стартует 15 июня.
В Германии сыграют шесть игроков топ-10:
двукратный финалист Александр Зверев (3);
Феликс Оже-Альяссим (5);
Бен Шелтон (6);
прошлогодний финалист Даниил Медведев (7);
Тэйлор Фриц (8);
действующий чемпион Александр Бублик (10).
Также в Галле выступят двукратный финалист Андрей Рублев и прошлогодний полуфиналист Карен Хачанов.
Полный список участников здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
