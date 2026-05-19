Арина Соболенко: «Когда ты в топ-5 и выигрываешь «Шлемы», невозможно воспринимать поражения спокойно»

Соболенко рассказала, как переживает поражения.

Арина Соболенко рассказала, как тяжело переживает поражения, в частности, недавний проигрыш Хейли Баптист в четвертьфинале тысячника в Мадриде, где она упустила шесть матчболов.

«Было непросто. В ту ночь после поражения мне снились все эти матчболы. Просыпалась от того, что в голове снова и снова прокручивался отдельный розыгрыш».

О принятии поражений

«Это процесс обучения. Если бы мне было все равно и я просто говорила «ну ладно, следующий матч», я бы ничему не научилась. В этом нет ничего хорошего. Такова сложность жизни спортсмена: нельзя выигрывать все подряд. В какой-то момент тело тебя остановит, ограничит, но в этом и есть прелесть спорта. Классно, когда молодой и прогрессирующий игрок обыгрывает первую ракетку мира. Если бы кто-то выигрывал все турниры, смотреть было бы неинтересно».

О словах в адрес Коко Гауфф после финала «Ролан Гаррос»

«Когда в прошлом году я приехала на «Уимблдон », на первую пресс-конференцию пришло очень много людей. Я тогда подумала: «Ничего себе, вы что, ждете продолжения истории после «Ролан Гаррос »?» И потом мы записали тикток .

Коко – из тех людей, которые прекрасно все понимают. Она не обижается. Если искренне извиниться, она ответит: «Все в порядке, не переживай».

Никто не способен понять спортсмена лучше, чем другой спортсмен. Думаю, мы все выходим на корт с мыслью, что обязаны побеждать в каждом матче. Без такого подхода зачем вообще приезжать на турниры? Когда ты в топ-5 и выигрываешь «Шлемы», невозможно воспринимать поражения спокойно. Мой подход именно такой», – отметила Соболенко в интервью Vogue.