Грег Руседски: «Синнеру немного повезло. Медведев мог сделать главную сенсацию года»

Руседски похвалил Медведева за игру с Синнером: он вышел на другой уровень.

Грег Руседски прокомментировал поражение Даниила Медведева от Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Риме – 2:6, 7:5, 4:6.

«Это не был плохой день Синнера. Просто Медведев вышел на совершенно другой уровень. Думаю, впервые мы увидели это у него еще в 2019 году в матче Australian Open против Новака Джоковича , когда он заявил о себе всему миру.

Тогда он будто сказал: «Я сыграю с Новаком на равных». Новак в то время был настоящим монстром физически, но Даниил решил: «Я сделаю матч максимально тяжелым. Буду держаться в розыгрышах столько, сколько потребуется». Он проиграл в четырех сетах, но именно тогда заявил о себе.

А теперь был матч с Синнером… Будем честны, Синнеру немного повезло. Судороги у Медведева, остановка из-за дождя, перенос на следующий день. Если бы не этот перерыв, с учетом физического состояния Даниила он мог совершить одну из главных сенсаций года после победы над Алькарасом в Индиан-Уэллс.

Но, боже мой, в Риме Синнер сделал что-то невероятное. В прошлом году у нас была Паолини , в этом – Синнер. Он сейчас в потрясающей форме.

А что мне нравится в Медведеве, так это как его новая команда с Роханом Гетцке и Томасом Юханссоном улучшила его форхенд. Взгляните, как изменился замах справа с тех пор, как они начали работать. Он стал более компактным, менее размашистым.

Мы все помним матч в Монте-Карло, где он проиграл Берреттини 0:6, 0:6. Все говорили: «Что произошло?» Берреттини сыграл прекрасно, но было видно, как Даниил прямо по ходу матча пытался внедрять новые элементы. Все худшее тогда сошлось в одной точке. А теперь мы уже смотрим на него как на потенциального конкурента Синнера на «Ролан Гаррос ».

Поэтому стоит отдать должное и команде Медведева, и самому Даниилу за ту работу, которую они делают», – отметил Руседски в своем подкасте Off Court with Greg.

