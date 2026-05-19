  • Грег Руседски: «Синнеру немного повезло. Медведев мог сделать главную сенсацию года»
Руседски похвалил Медведева за игру с Синнером: он вышел на другой уровень.

Грег Руседски прокомментировал поражение Даниила Медведева от Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Риме  – 2:6, 7:5, 4:6.

«Это не был плохой день Синнера. Просто Медведев вышел на совершенно другой уровень. Думаю, впервые мы увидели это у него еще в 2019 году в матче Australian Open против Новака Джоковича, когда он заявил о себе всему миру.

Тогда он будто сказал: «Я сыграю с Новаком на равных». Новак в то время был настоящим монстром физически, но Даниил решил: «Я сделаю матч максимально тяжелым. Буду держаться в розыгрышах столько, сколько потребуется». Он проиграл в четырех сетах, но именно тогда заявил о себе.

А теперь был матч с Синнером… Будем честны, Синнеру немного повезло. Судороги у Медведева, остановка из-за дождя, перенос на следующий день. Если бы не этот перерыв, с учетом физического состояния Даниила он мог совершить одну из главных сенсаций года после победы над Алькарасом в Индиан-Уэллс.

Но, боже мой, в Риме Синнер сделал что-то невероятное. В прошлом году у нас была Паолини, в этом – Синнер. Он сейчас в потрясающей форме.

А что мне нравится в Медведеве, так это как его новая команда с Роханом Гетцке и Томасом Юханссоном улучшила его форхенд. Взгляните, как изменился замах справа с тех пор, как они начали работать. Он стал более компактным, менее размашистым.

Мы все помним матч в Монте-Карло, где он проиграл Берреттини 0:6, 0:6. Все говорили: «Что произошло?» Берреттини сыграл прекрасно, но было видно, как Даниил прямо по ходу матча пытался внедрять новые элементы. Все худшее тогда сошлось в одной точке. А теперь мы уже смотрим на него как на потенциального конкурента Синнера на «Ролан Гаррос».

Поэтому стоит отдать должное и команде Медведева, и самому Даниилу за ту работу, которую они делают», – отметил Руседски в своем подкасте Off Court with Greg.

Медведев почти сутки бился с Синнером – того уже давно никто так не трепал

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст Off Court With Greg Rusedski
Судороги у Медведева? А Руседски точно тот матч смотрел?
Не поленился и послушал оригинал, там, конечно, ничего такого нет.
"Sinner got lucky there. But let’s be frank. Cramping, rain delay, coming back the next day".
Сейчас набегут эксперты, которые расскажут и покажут, что Руседски ничего в теннисе не понимает
Да, удар справа у Дани сейчас лучше стал, это точно, вспомнился его удар с правой по линии в два удара, и как раз в Риме, играя в полуфинале с Синнером, и итальянцу, конечно, повезло, что игру остановили из-за дождя, хотя Даня и проиграл очень некстати свою подачу в третьем сете, но шанс отыграться у него был выше, когда он замучил рыжего и у него были судороги, хотя он и играл уже хорошо, но кто знает, было если не дождь)))
Спортсовские писаки даже с гугл-транслейтом не могут нормально перевести короткую статью. Где их вообще набирают? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Махач уже так то побеждал Синнера)
Меншик*
Судороги у Медведева?
У Медведева тоже были проблемы с перемещением в третьем сете, но Даниил на это медперерыв не просил
Материалы по теме
Медведев о Синнере: «Ты знаешь, что он будет делать в матче. Но надо играть в его теннис и быть лучше – а это почти невозможно»
17 мая, 07:37
Медведев о том, что жаловался на вызов физио в матче с Синнером: «Нужно разрешить оказывать помощь при судорогах, тогда проблемы не будет»
16 мая, 18:09
Медведев о том, ощущает ли себя №3 в мире по уровню игры: «В Риме – может быть. В Монте-Карло – нет»
16 мая, 17:05
Синнер о физических проблемах в матче с Медведевым: «Это нормально, мы не каждый день чувствуем себя на 100%»
16 мая, 16:17
Синнер о переносе полуфинала в Риме: «Обычно у меня никогда не бывает проблем со сном, но этой ночью было тяжело»
16 мая, 14:44
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
