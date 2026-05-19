Синнер сравняется с Сампрасом по количеству «Мастерсов», если выиграет в Монреале

Янник Синнер стал всего вторым теннисистом в истории, которому удалось собрать «Золотой Мастерс» – выиграть все девять турниров серии «Мастерс». Ранее это удавалось только Новаку Джоковичу.

При этом итальянец достиг цели на 62 матча быстрее серба.

Титул в Риме стал для Синнера уже пятым «Мастерсом» в сезоне – ранее он выиграл Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадрид.

Таким образом, он повторил достижения Джоковича образца 2011 года и Рафаэля Надаля сезона-2015 по количеству выигранных «Мастерсов» за один год.

Если Синнер возьмет титул в Канаде, то сравняется с рекордом Джоковича 2015 года – тогда серб выиграл шесть «Мастерсов» за сезон.

Кроме того, теперь на счету Синнера 10 титулов на «Мастерсах». Победа в Канаде позволит ему догнать Пита Сампраса по этому показателю.

Синнер побил великий рекорд Джоковича – с запасом

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
У Рафы 5 титулов было в 2013, а не 2015
