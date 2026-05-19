Пьятти о победе Синнера в Риме: «Иногда мечты действительно сбываются»
Риккардо Пьятти высказался о том, что Адриано Панатта вручил Яннику Синнеру трофей чемпиона «Мастерса» в Риме.
Итальянец собрал «Золотой Мастерс» – выиграл все турниры этой категории.
«Для меня было очень трогательно видеть вас вместе.
Благодаря Адриано я начал играть в теннис и влюбился в этот спорт. В 1984 году Адриано вместе с Анджело Бартоли и Тонино Расиччи пригласили меня работать в техническом отделе – искать и развивать новых игроков.
Моей мечтой было, чтобы один из теннисистов, которых я тренирую, выиграл Рим и Париж – турниры, на которых Адриано вошел в историю итальянского тенниса.
А затем появился Янн, за взрослением которого мне посчастливилось наблюдать вблизи и который продолжает расти, переписывая историю итальянского тенниса.
Было прекрасно видеть их вместе. Браво, Янн, и браво всей твоей команде.
Надеюсь, через несколько недель мы снова увидим эти объятия – уже на «Ролан Гаррос». Иногда мечты действительно сбываются», – сказал бывший тренер Синнера.
Пьятти работал с Синнером с 2014-го по 2022-й.
