0

Пьятти о победе Синнера в Риме: «Иногда мечты действительно сбываются»

Риккардо Пьятти высказался о том, что Адриано Панатта вручил Яннику Синнеру трофей чемпиона «Мастерса» в Риме.

Итальянец собрал «Золотой Мастерс» – выиграл все турниры этой категории.

«Для меня было очень трогательно видеть вас вместе.

Благодаря Адриано я начал играть в теннис и влюбился в этот спорт. В 1984 году Адриано вместе с Анджело Бартоли и Тонино Расиччи пригласили меня работать в техническом отделе – искать и развивать новых игроков.

Моей мечтой было, чтобы один из теннисистов, которых я тренирую, выиграл Рим и Париж – турниры, на которых Адриано вошел в историю итальянского тенниса.

А затем появился Янн, за взрослением которого мне посчастливилось наблюдать вблизи и который продолжает расти, переписывая историю итальянского тенниса.

Было прекрасно видеть их вместе. Браво, Янн, и браво всей твоей команде.

Надеюсь, через несколько недель мы снова увидим эти объятия – уже на «Ролан Гаррос». Иногда мечты действительно сбываются», – сказал бывший тренер Синнера.

Пьятти работал с Синнером с 2014-го по 2022-й.

Синнер побил великий рекорд Джоковича – с запасом

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @piattitennis
logoЯнник Синнер
Адриано Панатта
logoРолан Гаррос
logoATP
logoОткрытый чемпионат Италии

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пол отыграл у Де Минаура сет и брейк и десятый раз вышел в финал
2 минуты назад
Гамбург (ATP). Бусе вышел в финал, Де Минаур выбыл
12 минут назад
Бублик о поражении от Тьена: «Дядя в культурном шоке сейчас»
21 минуту назад
Мбоко третий раз в сезоне вышла в финал на уровне тура
28 минут назад
Страсбург (WTA). Мбоко и Наварро вышли в финал
37 минут назад
Медведев об отсутствии Алькараса на «Ролан Гаррос»: «Для меня это ничего не меняет – здесь я никогда не доходил до полуфинала»
48 минут назад
Швентек о словах директора турнира в Дубае про штрафы за поздний отказ: «Мы что, рабы? У нас есть право принимать решения»
сегодня, 16:55
Синнер о самочувствии после «Мастерса» в Риме: «Все еще пытаюсь восстановиться»
сегодня, 16:23
Ролан Гаррос. Приданкина, Корнеева вышли в основную сетку, Полина Кудерметова выбыла
сегодня, 16:00
Тьен обыграл Бублика и впервые вышел в финал на грунте
сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Рекомендуем