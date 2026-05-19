Алекс де Минаур: «На грунте нужно проявлять характер и показывать, чего ты стоишь»

Де Минаур после трехсетовика с Серундоло: скучал по тяжелым победам.

Алекс де Минаур прокомментировал победу над Франсиско Серундоло на старте турнира в Гамбурге – 3:6, 6:4, 6:3. Он прервал серию из трех поражений.

«Я скучал по этому чувству – возможности отпраздновать тяжелую победу, это точно. Сегодня я провел отличный матч в психологическом плане, оставался в моменте.

Были очень тяжелые эпизоды. В последние пару недель я, наверное, отступил бы и не справился с таким напряжением. Но я очень горжусь своими усилиями и рад одержать такую непростую победу.

Было несколько моментов, когда я просто цеплялся в розыгрышах. Возвращал лишний мяч, делал розыгрыши тяжелее для соперника.

В нужные моменты я дождался нескольких его невынужденных ошибок и сам сократил количество простых ошибок. Они все равно были, это нельзя отрицать.

Но я горжусь тем, что вся тяжелая работа последних недель принесла мне такую хорошую победу».

Также австралиец высказался об условиях в Гамбурге.

«Здесь довольно интересно: прохладно, был небольшой дождь, потом немного солнца.

Но это тяжелый грунтовый турнир. Именно здесь нужно проявлять характер и показывать, чего ты стоишь».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennishead.net
