Алекс де Минаур: «На грунте нужно проявлять характер и показывать, чего ты стоишь»
Алекс де Минаур прокомментировал победу над Франсиско Серундоло на старте турнира в Гамбурге – 3:6, 6:4, 6:3. Он прервал серию из трех поражений.
«Я скучал по этому чувству – возможности отпраздновать тяжелую победу, это точно. Сегодня я провел отличный матч в психологическом плане, оставался в моменте.
Были очень тяжелые эпизоды. В последние пару недель я, наверное, отступил бы и не справился с таким напряжением. Но я очень горжусь своими усилиями и рад одержать такую непростую победу.
Было несколько моментов, когда я просто цеплялся в розыгрышах. Возвращал лишний мяч, делал розыгрыши тяжелее для соперника.
В нужные моменты я дождался нескольких его невынужденных ошибок и сам сократил количество простых ошибок. Они все равно были, это нельзя отрицать.
Но я горжусь тем, что вся тяжелая работа последних недель принесла мне такую хорошую победу».
Также австралиец высказался об условиях в Гамбурге.
«Здесь довольно интересно: прохладно, был небольшой дождь, потом немного солнца.
Но это тяжелый грунтовый турнир. Именно здесь нужно проявлять характер и показывать, чего ты стоишь».
